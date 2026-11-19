Uno de los principales atractivos es que tanto la entrada como los trámites serán gratuitos y no se necesitará cita previa

¿No sabes en qué Afore estás, cuánto dinero tienes ahorrado para tu retiro o cuántas semanas cotizadas llevas? Los regios tendrán la oportunidad de resolver estas y otras dudas sin costo y en un solo lugar, con la llegada de la Feria de Afores 2026 a Monterrey.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) realizará este encuentro del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, en la Plaza Zaragoza y los bajos del Palacio Municipal, en el centro de Monterrey, de las 9:00 a las 18:00 horas.

Ofrecerán más de 40 trámites y asesoría personalizada

Durante los tres días, las personas trabajadoras podrán recibir atención personalizada de las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y siete instituciones públicas, con la posibilidad de realizar más de 40 trámites relacionados con su ahorro pensionario, vivienda y seguridad social.

“Durante los tres días, os asistentes podrán recibir orientación y atención personalizada de las diez Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) y las otras siete instituciones públicas participantes, al reunirlas en un mismo espacio, con la finalidad de resolver dudas, actualizar información, consultar el estado de su cuenta individual y realizar trámites relacionados con su ahorro para el retiro, además de otros vinculados con la seguridad social, la vivienda y la protección de los derechos de las personas trabajadoras. Todo de manera ágil, sencilla y gratuita”, informaron los organizadores.

También se podrá consultar el número de semanas cotizadas, solicitar retiros parciales o totales de recursos, así como realizar unificaciones y separaciones de cuentas.

Además, habrá orientación sobre la devolución de recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La feria reunirá a representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ISSSTE, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Condusef, Infonavit, Fovissste y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), quienes brindarán asesoría en sus respectivas áreas.

Entrada gratuita y atención sin cita previa

Uno de los principales atractivos es que tanto la entrada como los trámites serán gratuitos y no se necesitará cita previa, por lo que los interesados podrán acudir directamente para recibir atención.

Para agilizar los servicios, la CONSAR recomienda llevar identificación oficial vigente, CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

La sede estará en el primer cuadro de Monterrey, en la zona de la Macroplaza.

La dependencia recordó que los trámites relacionados con el Sistema de Ahorro para el Retiro no tienen costo, por lo que exhortó a la población a evitar intermediarios o gestores que pretendan cobrar por estos servicios y a proteger sus datos personales.

Con el lema “Tu ahorro para el retiro, sin tantas vueltas”, la Feria de Afores indicó que busca acercar los servicios de las instituciones a los trabajadores y facilitar el acceso a información sobre su patrimonio y futuro pensionario.