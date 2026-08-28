Monterrey supervisa obras del Circuito Huajuco y C4 Sur

La comitiva recorrió el Circuito Vial Huajuco, el C4 Zona Sur, el Puente La Rioja, el túnel de la Carretera Nacional y obras de drenaje pluvial

Una delegación de regidores y funcionarios del Ayuntamiento de Monterrey recorrió este jueves las obras de infraestructura que el municipio ejecuta en el sur de la ciudad.

La visita institucional tuvo como eje central la evaluación de los avances en el Circuito Vial Huajuco y la construcción del centro de seguridad C4 Zona Sur, dos proyectos clave con los que la administración busca aliviar la congestión del tráfico y reforzar la presencia policial en un sector de acelerado crecimiento urbano.

Durante el trayecto, los funcionarios municipales supervisaron la infraestructura del paso elevado Puente La Rioja y su enlace con la avenida Acueducto, además de inspeccionar el túnel que atraviesa la Carretera Nacional.

Esta intervención aspira a desahogar uno de los nudos viales más críticos del área metropolitana.

“Posteriormente, acudieron a la obra del drenaje pluvial de Catujanes, donde se llevan a cabo trabajos para revestir de concreto un canal natural, con el objetivo de mejorar la conducción de escurrimientos y contribuir a la seguridad de las zonas aledañas”, informó el municipio a través de un comunicado.

El recorrido finalizó en los nuevos carriles laterales del norte de la Carretera Nacional, habilitados a la altura de un supermercado para ordenar el flujo vehicular e ingresar hacia la comunidad de Brisas de Valle Alto.

La comitiva estuvo integrada por los regidores Mentor Tijerina, Mario Alberto Rodríguez Platas, Roberto Gallardo, Martha Montemayor, Daniel Villarreal, Marcela Cavazos, Francisco Javier Cantú y Mayela Cortés.

En representación del Gabinete acudieron el secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal; el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda; además de los directores Luis Enrique Vargas, María de Jesús Aguirre y Marcelo Brandi.