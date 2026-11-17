El resguardo es gratuito, se ofrece sin requisitos previos y se extiende a sus hijas, hijos y demás personas menores de edad que la acompañen

El Gobierno de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, firmó un convenio con un sistema de salud privado para incorporar tres hospitales y un centro ambulatorio a la red municipal de Puntos Seguros.

Las cuatro unidades, ubicadas en el municipio, ya están disponibles para brindar resguardo, orientación y atención inicial a mujeres, adolescentes y niñas en situación de riesgo o violencia.

Capacitan a 250 colaboradores de Christus Muguerza

La incorporación de Christus Muguerza forma parte de la estrategia municipal ESCUDO, se capacitó a 250 colaboradores y empleados del corporativo médico.

Cuando la situación requiere una respuesta de emergencia, el personal puede activar un botón de alerta enlazado al C4 municipal. La central recibe el aviso, asigna una unidad y coordina servicios adicionales, como una ambulancia, cuando se necesitan.

Resguardo gratuito y sin requisitos previos

El resguardo es gratuito, se ofrece sin requisitos previos y se extiende a sus hijas, hijos y demás personas menores de edad que la acompañen.

Con esta incorporación, Monterrey cuenta con 810 Puntos Seguros. Las cuatro unidades de Christus Muguerza se suman a los 261 establecimientos de 7-Eleven, 529 de OXXO y 16 de Cinépolis que ya formaban parte de la red municipal.