Como vocales ciudadanos participan Pedro A. Botello Ortiz, Alejandro García Castillo, Lorenzo Chávez Reyes, Bárbara Diego Pérez y María de Lourdes Francke Ramm

Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas y mejorar la atención a las personas adultas mayores, el municipio de Monterrey señaló que instaló el Consejo Consultivo Ciudadano de Atención al Adulto Mayor, cuyos integrantes rindieron protesta para participar en el diseño, seguimiento y evaluación de programas municipales.

El organismo, impulsado por el alcalde Adrián de la Garza y el DIF municipal, encabezado por Gaby Oyervides, incorporará la experiencia de especialistas y ciudadanos para emitir recomendaciones e impulsar iniciativas relacionadas con el bienestar, la salud, la accesibilidad, el envejecimiento activo y la inclusión social.

Consejo incorporará propuestas para atender a personas mayores

Durante la instalación, el edil agradeció el compromiso de los integrantes del Consejo y destacó que su participación permitirá ampliar la capacidad del municipio para atender las necesidades de este sector de la población.

“Les agradezco enormemente a este Consejo su compromiso social, su compromiso con toda la sociedad regiomontana, sobre todo con el adulto mayor, y que nos puedan ayudar a ser oídos y voz y poder multiplicar, como ahorita lo decía mi esposa Gaby correctamente, poder llegar a más personas, poder abarcar nuestras posibilidades de resolver las situaciones y necesidades del adulto mayor y, sobre todo, tener las mejores ideas”, expresó el alcalde regio.

Como presidenta ciudadana del organismo fue designada Patricia Colunga Monsiváis, fundadora del Instituto Gente Graciosa, quien cuenta con una trayectoria en favor de las personas mayores y ha sido reconocida por el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores (IEPAM) por buenas prácticas en la categoría de Educación de Calidad.

DIF llama a combatir el abandono y maltrato

Por su parte, Oyervides subrayó la importancia de visibilizar y combatir el abandono y maltrato que enfrentan algunas personas adultas mayores, incluso por parte de sus familiares.

Recordó que estas problemáticas dieron origen al programa “Habla por Ellos”, mediante el cual se busca proteger los derechos de quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

“Estaban en el olvido personas que han hecho tanto por esta comunidad, por nuestras familias, por la ciudad de Monterrey, con el trabajo, con el ejemplo que han puesto día a día. No era posible que estuvieran en maltrato o abandono, amenazas de sus propios familiares para firmar documentos o para tener algún beneficio de ellos. Teníamos que protegerlos y teníamos que ser su voz. Así nace el programa Habla por Ellos”, señaló.

Integran a representantes del DIF y vocales ciudadanos

La integración del Consejo contempla a Ivonne Álvarez, directora general del DIF municipal, como secretaria ejecutiva; al regidor Mario Rodríguez Platas, como delegado propietario, y al regidor Daniel Galindo, como delegado suplente, ambos integrantes de la Comisión de Equidad y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

Como vocales ciudadanos participan Pedro A. Botello Ortiz, Alejandro García Castillo, Lorenzo Chávez Reyes, Bárbara Diego Pérez y María de Lourdes Francke Ramm.

Con la instalación de este órgano, la administración municipal indicó que busca fortalecer la participación ciudadana en la creación de estrategias que garanticen una mejor calidad de vida, inclusión y respeto a los derechos de las personas adultas mayores.