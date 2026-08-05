Monterrey suma 65 cadetes para reforzar su seguridad

La generación inició en la Academia de Policía, mientras seis personas serán capacitadas para integrarse a las áreas de Monitoreo y Radiocomunicación del C4

Como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad pública y ampliar la capacidad operativa de la corporación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey dio la bienvenida a 65 nuevos cadetes que iniciarán su formación en la Academia de Policía.

La generación está integrada por 37 aspirantes a Policía de Proximidad, 20 para Guardia Auxiliar y ocho para Auxilio Vial, quienes comenzarán un proceso de capacitación académica, física y táctica para incorporarse posteriormente al servicio de la ciudadanía.

Durante la ceremonia de inducción, los nuevos cadetes conocieron las instalaciones de la Academia y recibieron un mensaje de bienvenida por parte del director de la Academia, Formación y Especialización Policial, Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, quien los llamó a asumir con responsabilidad el compromiso de proteger a la población.

"A partir de hoy inician un proyecto de vida. Asúmanlo con la responsabilidad que implica portar un uniforme, llevar un escudo y representar con orgullo a la bandera nacional", expresó.

La nueva generación está conformada por 34 mujeres y 31 hombres, quienes recibirán una preparación integral basada en los principios de legalidad, disciplina, profesionalismo y cercanía con la ciudadanía.

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura de seguridad, la dependencia también incorporó a seis personas que serán capacitadas para desempeñarse en las áreas de Monitoreo y Radiocomunicación del C4, en preparación para la puesta en marcha de los nuevos edificios del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo en las zonas norte y sur de Monterrey.

En el evento participaron Ricardo González Rodríguez, director de Tránsito; Saúl Eduardo Rodríguez Vázquez, director de Policía de Investigación; Jesús Adrián Gausín de Anda, director de Policía de Operaciones Especiales; Juan Ramón Macías Ortiz, director del C4; y Rodolfo Yáñez, coordinador de Recursos Humanos de la Academia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la convocatoria para integrarse a la corporación permanece abierta, tanto para las áreas operativas como para el C4, con el objetivo de continuar fortaleciendo la seguridad y la atención a las y los regiomontanos.