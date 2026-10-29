Monterrey será sede de la clausura nacional de 'Room with a View'

La Secretaría de Cultura de Nuevo León y CONARTE invitan a la comunidad a presenciar este acontecimiento histórico para las artes escénicas del país

Como parte del otoño cultural en la entidad, la capital de Nuevo León albergará el gran cierre de la gira nacional de “Room with a View”, una versión mexicana sin precedentes del exitoso espectáculo internacional creado por el colectivo francés (LA)HORDE, directores artísticos del Ballet Nacional de Marsella, y musicalizado por el influyente productor de música electrónica RONE.

La Secretaría de Cultura de Nuevo León y el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) invitan a la comunidad a presenciar este acontecimiento histórico para las artes escénicas del país, el cual se consolida como el primer espectáculo internacional de danza contemporánea de gran formato realizado en México con el respaldo del estímulo fiscal EFIARTES.

Guarda la fecha

Las funciones de clausura se llevarán a cabo en el Teatro de la Ciudad (ubicado en Zuazua y Matamoros, Centro de Monterrey):

Viernes 30 de octubre – 20:30 horas.

Sábado 31 de octubre – 19:30 horas.

Un proyecto binacional de gran envergadura

Este hito es el resultado de una gestión de siete años encabezada por Eleno Guzmán, productor general del proyecto, y el colectivo (LA)HORDE.

La gira nacional concluye en tierras regias tras un exitoso recorrido por recintos de gran prestigio como el Teatro del Bicentenario en León, el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato y el Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México.

Durante la presentación para medios, Ricardo Marcos González, Secretario Técnico de CONARTE, destacó la vocación de la institución por acercar grandes espectáculos mediante colaboraciones interinstitucionales que enriquecen la diversidad de la oferta cultural en el estado.

Por su parte, Vito Giotta, asistente coreográfico de (LA)HORDE y exbailarín del elenco original en Francia, resaltó el reto y la emoción de transmitir esta pieza a 17 talentosos bailarines mexicanos.

Estos intérpretes —junto a cinco aprendices— fueron seleccionados de un riguroso proceso de audición al que respondieron más de 250 bailarines provenientes de 23 estados del país y la capital.

Una propuesta sobre el colapso ambiental y la resistencia colectiva

Estrenada originalmente en 2020 por encargo del Théâtre du Châtelet de París, Room with a View se presenta como una obra catártica que aborda la juventud entendida desde el alma, la rebelión contra el sistema, el colapso ambiental y la defensa de la colectividad.

Para los realizadores, esta adaptación mexicana busca actualizar el mensaje a partir del contexto social del país y sus luchas cotidianas, reivindicando el poder de la unión sin perder la identidad individual.

Con este destacado evento, la Secretaría de Cultura de Nuevo León y CONARTE reafirman su compromiso con la descentralización de la oferta artística de alto nivel y el fortalecimiento de la profesionalización en el sector dancístico nacional.

Para más información, consulta las redes sociales oficiales en @conartenl.