Monterrey se suma a apoyar a Veracruz: DIF abre centro de acopio

La iniciativa busca canalizar los apoyos a las familias veracruzanas que actualmente enfrentan pérdidas materiales, daños en viviendas y afectaciones

Ante la emergencia provocada por las severas inundaciones que han afectado a miles de familias en Veracruz, el DIF Monterrey habilitó un centro de acopio para recibir donativos en apoyo a las personas damnificadas.

La directora general del organismo, la licenciada Ivonne Álvarez, informó que el punto de recolección estará abierto las 24 horas del día durante toda la semana en las oficinas generales del DIF MTY, donde la ciudadanía podrá entregar alimentos no perecederos, agua, medicinas, comida enlatada y productos de higiene, así como cubrebocas, repelente para mosquitos, botas de plástico y alimento para mascotas.

Álvarez destacó que la respuesta solidaria de la comunidad regiomontana ha sido constante cada vez que el país enfrenta una contingencia.

“Sabemos que la gente de Monterrey es muy generosa; abrimos las puertas de nuestra institución para que, a cualquier hora del día, puedan venir a donar lo que consideren. De granito en granito se hace la diferencia, no necesitamos traer mucho, lo que necesitamos es ser muchos para poder ayudar.”

La iniciativa busca canalizar los apoyos a las familias veracruzanas que actualmente enfrentan pérdidas materiales, daños en viviendas y afectaciones por las lluvias intensas.

El DIF Monterrey reiteró que “cada grano de arroz cuenta” y que la participación ciudadana será clave para brindar alivio a quienes más lo necesitan en estos momentos críticos.