Monterrey reúne a emprendedoras para vincular sus negocios

El programa es impulsado por el Instituto Municipal de las Mujeres Regias (IMMR), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico

Con el objetivo de fortalecer el talento emprendedor de las mujeres y brindarles herramientas para impulsar sus negocios, el Gobierno de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, realizó la actividad “Presenta tu Negocio y Conecta”, como parte de la Academia de Emprendedoras 2.0.

Emprendedoras presentan sus negocios en tres minutos

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Innovación y Emprendimiento Monterrey (CIEM), donde alrededor de 50 mujeres participantes pusieron en práctica sus habilidades para presentar sus propuestas de valor, dar a conocer sus productos y servicios, así como establecer vínculos comerciales.

El programa es impulsado por el Instituto Municipal de las Mujeres Regias (IMMR), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la finalidad de fortalecer las capacidades empresariales de las participantes y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

Durante la actividad, las emprendedoras realizaron presentaciones de sus negocios en un máximo de tres minutos, mediante una dinámica conocida como pitch, que les permitió desarrollar su capacidad de comunicación, síntesis y convencimiento frente a posibles clientes, inversionistas y aliados comerciales.

Además, recibieron retroalimentación para mejorar la manera en que comunican sus proyectos y presentan las ventajas de sus productos y servicios ante diferentes públicos.

Monterrey busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres

La secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz, destacó que esta colaboración responde a la instrucción del alcalde Adrián de la Garza de fortalecer el trabajo coordinado entre las dependencias municipales para generar mayores oportunidades de desarrollo para las mujeres.

“Esta colaboración beneficia en gran manera a las mujeres emprendedoras, fortaleciéndolas en su autonomía, en su independencia, y esto contribuye, por supuesto, a generar mayor impulso y dinamismo económico en nuestra ciudad”, expresó.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, África Elizondo Rodríguez, reconoció el compromiso de las participantes y las exhortó a aprovechar estos espacios para presentar sus emprendimientos con claridad, seguridad y confianza.

Asimismo, resaltó la importancia de impulsar la autonomía económica y la capacidad de decisión de las mujeres, acompañándolas en el proceso de consolidar sus proyectos y avanzar de emprendedoras a empresarias.

En la actividad también participó el director de Emprendimiento y Promoción de Inversiones, Juan Ignacio Bringas Martínez, quien explicó que el ejercicio estuvo enfocado en fortalecer la comunicación de las propuestas de negocio y desarrollar las habilidades necesarias para establecer relaciones comerciales.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer el ecosistema emprendedor femenino, promover la independencia económica de las mujeres y generar espacios de capacitación y vinculación que contribuyan al crecimiento de sus negocios y al dinamismo económico de la ciudad.