Monterrey retira más de 30 toneladas de basura tras desfile

Más de 30 toneladas de basura fueron retiradas del primer cuadro de Monterrey luego del desfile conmemorativo por la Independencia de México

Más de 30 toneladas de basura fueron retiradas del primer cuadro de Monterrey tras el desfile conmemorativo de la Independencia.

Para atender la acumulación de residuos, la Secretaría de Servicios Públicos desplegó a poco más de 80 trabajadores, quienes comenzaron las labores de limpieza desde las primeras horas.

El personal de la Zona Centro fue distribuido en las calles y puntos cercanos al recorrido para avanzar en la limpieza prácticamente detrás de los contingentes.

Los trabajadores realizaron labores de barrido, pepena y recolección, mientras que barredoras y maquinaria ligera ayudaron a agilizar el retiro de los residuos.

Piden evitar tirar basura

El secretario de Servicios Públicos de Monterrey, Hugo Salinas, pidió a los ciudadanos utilizar los depósitos colocados en el Centro y evitar tirar basura en la vía pública, principalmente durante la temporada de lluvias.

“Nuestro personal trabaja de día, de noche, días festivos para beneficio de la ciudad de Monterrey, el centro es prioridad del Alcalde Adrián de la Garza y nos esforzamos para que siempre esté limpio”.

El municipio señaló que este tipo de operativos se realizan antes, durante y después de eventos que concentran a una gran cantidad de personas, con el objetivo de mantener limpios los espacios públicos del primer cuadro de la ciudad.