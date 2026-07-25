Monterrey repara peligroso bache tras denuncia vecinal

El jueves, los colonos alertaron por la cavidad que tenía una dimensión aproximada de 3 metros de largo por 1.5 de ancho

Luego de que Info7 transmitió la queja de vecinos de la colonia Independencia sobre un enorme y peligroso bache en la calle Tepeyac, entre Coahuila y Tamaulipas, el municipio de Monterrey se aplicó y ya quedó reparado.

Vecinos alertaron sobre el riesgo

El jueves, los colonos alertaron por la cavidad que tenía una dimensión aproximada de 3 metros de largo por 1.5 de ancho, y por el levantamiento de la carpeta asfáltica.

Pero eso ya es cosa del pasado: las cuadrillas de Servicios Públicos de Monterrey lo taparon, acabando así con el peligro.

Los empleados reportaron que encontraron mucha humedad en la parte baja debido al prolongado encharcamiento, pero se trabajó para secar la zona, a fin de lograr una mayor duración.

Ahora, peatones y vehículos pueden circular tranquilamente, pues el peligro se acabó.