Monterrey repara baches en Gonzalitos y Madero tras lluvias

La dependencia municipal mantiene operativos de reparación enfocados principalmente en avenidas de alta afluencia vehicular

Como parte de las acciones para mejorar la seguridad vial y atender los daños ocasionados por las recientes precipitaciones, el Municipio de Monterrey llevó a cabo trabajos de bacheo en la joroba ubicada en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Francisco I. Madero, uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad.

Las labores fueron realizadas con la participación de más de 70 elementos de distintas zonas operativas de la Secretaría de Servicios Públicos, quienes trabajaron durante la noche y la madrugada para reducir afectaciones a la circulación y agilizar la intervención en la zona.

Despliegan maquinaria para rehabilitar la vialidad

Para la ejecución de los trabajos se utilizaron 10 unidades de maquinaria ligera y pesada, con las que se atendieron diversos desperfectos detectados en la carpeta asfáltica.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Hugo Salinas, la intervención forma parte de los recorridos permanentes de supervisión que realiza la dependencia en las principales avenidas de Monterrey.

El funcionario detalló que en esta ocasión se rehabilitaron entre 400 y 500 metros cuadrados de asfalto, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación para miles de automovilistas que transitan diariamente por el sector.

Lluvias aceleran deterioro del pavimento

Las recientes lluvias registradas en el área metropolitana han provocado la aparición de baches y otras anomalías en diferentes vialidades, situación que ha obligado a intensificar las labores de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.

Ante este escenario, la dependencia municipal mantiene operativos de reparación enfocados principalmente en avenidas de alta afluencia vehicular y en zonas reportadas por la ciudadanía.

Buscan mejorar la seguridad de automovilistas

Las acciones forman parte de una estrategia para conservar la infraestructura vial en condiciones adecuadas y reducir riesgos para quienes utilizan diariamente las principales arterias de Monterrey.

Además de atender el desgaste natural del pavimento, los trabajos buscan prevenir daños en los vehículos y mejorar la movilidad en corredores que registran una importante carga vehicular durante gran parte del día.