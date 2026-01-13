Monterrey rehabilita parques con inversión de 9 mdp

El Ayuntamiento de Monterrey rehabilitó parques en Las Lomas y Chepevera con una inversión de 9 mdp, mejorando áreas infantiles, andadores y seguridad.

Con una inversión de alrededor de 9 millones de pesos el ayuntamiento de Monterrey rehabilito dos parques públicos en las colonias Las Lomas y Chepevera, transformando la imagen de estos espacios para beneficio de los vecinos.

Fueron la plaza pública denominada Masaryk y Santa Rosa, del primero se construyó un total de 510 metros cuadrados (m2) de andadores peatonales, 103 m2 de reja acero para delimitar el parque, 110 m2 de piso para amortiguar, cinco juegos infantiles nuevos, entre otros.

Para el caso del parque ubicado en Cheperva se trató de la edificación de una techumbre en área social, 12 luminarias, una mesa banca de picnic 240 m2 de piso suave en el área infantil, al igual que 54 metros de reja para delimitar el perímetro.

Nazario Pineda, secretario de Infraestructura Sostenible de Monterrey, explicó que la plaza Masaryk solo era un espacio de vegetación, y comenzó a tomar forma de plaza pública con la integración de los andadores y la cancha de futbol nueva y las remodelaciones realizadas en el parque Santa Rosa.

“Aquí podemos ver el antes y después. Era una zona simplemente con vegetación y con algunos juegos y bueno, es una transformación total integral. Aquí en este parque construimos 510 metros cuadrados de andadores.

Así mismo instalamos 103 metros de reja perimetral de dos metros de altura para protección del usuario con la avenida Aramberri.

“En el Parque Santa Rosa, que es un parque con otra vocación, se construye una techumbre para área social de 60 metros cuadrados, en ese parque instalamos también 12 luminarias y rehabilitamos el área de juegos infantiles, donde instalamos 245 metros cuadrados de piso.

Amortiguan que podemos ver el piso que tenía el pasto sintético y ahora el piso amortigua lo que es 54 metros de reja cero para proteger a los niños” comentó Pineda.

Por su parte Adrián de la Garza detalló que además de la entrega de rehabilitaciones de parques y mantenimiento a los más de 1,000 espacios públicos son 70 parques nuevos que se entregaron a inicios de este 2026.

De la Garza añadió que durante el año pasado la inversión para estas obras que dan un espacio digno para los habitantes de Monterrey se invirtió alrededor de 500 millones de pesos y que seguirá esta dinero destinado a los parques para este año.

“Estamos entregando cerca de 70 parques nuevos, como lo que estamos haciendo el día de hoy, independientemente de la rehabilitación y el mantenimiento constante de los más de 1,100 espacios públicos que tiene la ciudad de Monterrey.

“Nada más en rehabilitación de parques nuevos como el que estamos el día de hoy, se han invertido más de 500 millones de pesos en el 2025 y obviamente esperamos invertir y seguir invirtiendo en el 2026”, comentó De la Garza.

Por ultimo el edil regiomontano, indicó que la rehabilitación va de la mano con la seguridad y no solo con luminarias, sino que también se esta en platicas con las lideres de colonia para conocer las necesidades de cámaras de vigilancia o incluso tótems de seguridad o botón de pánico.