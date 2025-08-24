Monterrey refuerza seguridad y vialidad por concierto de Shakira

Monterrey desplegará 150 policías y tránsito este sábado por el concierto de Shakira en la Arena Monterrey; se recomiendan rutas alternas y transporte público

Con motivo del concierto de Shakira este sábado en la Arena Monterrey, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará un operativo especial para garantizar seguridad y orden vial.

Más de 150 elementos de Policía y Tránsito estarán a cargo de la vigilancia desde las 18:00 horas, tanto en el interior como en el exterior del recinto. La Dirección de Vialidad y Tránsito tendrá presencia en puntos estratégicos como las avenidas Madero y Fundidora, así como en la zona conocida como "Y" Griega.

Aunque no se prevén cierres totales de vialidades, se recomienda a los automovilistas evitar circular por las inmediaciones si no asistirán al concierto. Quienes se dirijan al oriente pueden optar por avenidas como Morones Prieto o Ruiz Cortines, mientras que para evitar la Avenida Fundidora se sugiere tomar rutas como Félix U. Gómez o Churubusco.

Se exhorta a los asistentes a utilizar transporte público, taxis de aplicación o ser llevados por un familiar para facilitar el flujo vehicular y garantizar la seguridad del evento.