Explicó que las unidades operan mediante un programa rotativo de rutas que se ajusta de acuerdo con los días y las condiciones de movilidad

Con el objetivo de fortalecer la limpieza y mejorar la imagen urbana, el Gobierno de Monterrey mantiene un operativo permanente de barrido mecánico mediante cinco unidades especializadas que permiten recolectar poco más de 100 toneladas de residuos diariamente.

Realizan limpieza nocturna para evitar afectaciones al tráfico

Durante una supervisión nocturna de los trabajos, el secretario de Administración, Marcelo Segovia, destacó la importancia de contar con maquinaria de última generación y personal operativo que trabaja durante las noches para mantener en buenas condiciones las calles y avenidas de la ciudad.

Señaló que estas jornadas se realizan principalmente en horario nocturno para evitar afectaciones al tráfico vehicular y facilitar las labores de limpieza. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar evitando arrojar basura en la vía pública.

Cinco barredoras cubren el Centro y las principales avenidas

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, detalló que la flotilla está integrada por dos barredoras pequeñas, una mediana y dos grandes, además de un camión tipo roll off destinado a las labores de barrido de banquetas. Toda la maquinaria fue adquirida por la actual administración municipal.

Explicó que las unidades operan mediante un programa rotativo de rutas que se ajusta de acuerdo con los días y las condiciones de movilidad, incluyendo fechas de mayor actividad vehicular, como los fines de semana de quincena.

Las barredoras pequeñas y la mediana concentran sus recorridos en el primer cuadro de Monterrey, atendiendo vialidades como Ocampo, Tapia, Isaac Garza, Arteaga, Aramberri y Padre Mier.

En tanto, las dos unidades de mayor capacidad se encargan de las principales avenidas y arterias de alto flujo vehicular, entre ellas Gonzalitos, Fidel Velázquez, Leones, Constitución y Morones Prieto.

Salinas precisó que las barredoras recolectan entre 18 y 22 toneladas de residuos por noche y que, dependiendo del turno, pueden recorrer entre 35 y 40 kilómetros.