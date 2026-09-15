Monterrey reconoce la trayectoria de diez docentes

El reconocimiento es en honor a Miguel F. Martínez, nacido en Monterrey en 1850, quien destacó como ingeniero, educador y músico

En sesión solemne, el Cabildo de Monterrey otorgó el reconocimiento público “Miguel F. Martínez", edición 2026, a diez docentes por su labor educativa en el municipio.

El alcalde Adrián de la Garza entregó este galardón, que homenajea la trayectoria, dedicación y aportación del personal docente a la educación en la entidad.

El reconocimiento es en honor a Miguel F. Martínez, nacido en Monterrey en 1850, quien destacó como ingeniero, educador y músico, y fue uno de los representantes de la escuela nuevoleonesa.

Reconocen la trayectoria de diez docentes

La distinción la recibieron: Claudia Guerra Salazar, directiva de Educación Especial; Elvia Rojas Martínez, directiva de Preescolar; Iliana Dolores González Martínez, directiva de Primaria; Esmeralda Guadalupe de León Ipiña, directiva de Secundaria; y Edith Marlene Rueda González, docente de Educación Especial.

También Olivia Galván Ancira, docente de Preescolar; Carlos Amador Ramos Lumbreras, docente de Secundaria; Silvia Guadalupe Ramírez García, maestra jubilada; María de la Luz Ramírez Ramos, maestra jubilada; y Arlette Karina Páez de la Cruz, docente de Primaria.

Destacan su aportación a la educación

El alcalde, Adrián de la Garza, destacó que las y los homenajeados representan un ejemplo para quienes ejercen la docencia y contribuyen a la formación de niñas, niños y jóvenes.

“Además del reconocimiento que se les hace, sirven de inspiración para todas esas maestras y maestros que todos los días están en la gran trinchera y la labor de formar a nuestras mujeres y a nuestros hombres", dijo el presidente municipal. "Muchísimas felicidades en verdad, es un honor para mí y para este Cabildo poder hacer este reconocimiento”, aseguró.

En nombre de los homenajeados, la maestra Arlette Karina Páez de la Cruz dirigió un mensaje

Con este reconocimiento, el gobierno de Monterrey refrenda su apoyo al trabajo del magisterio y a quienes, desde las aulas y distintos espacios educativos, han contribuido a formar a generaciones de regiomontanos.