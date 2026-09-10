Monterrey reconoce a Julio Cepeda por su trayectoria empresarial

El alcalde Adrián de la Garza destacó que detrás del empresario existe una historia marcada por la disciplina, la perseverancia y resiliencia

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A sus 93 años, Julio Cepeda Garza recibió uno de los reconocimientos que entrega la ciudad de Monterrey a quienes han dejado huella en su desarrollo: la Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial “Lorenzo H. Zambrano Treviño” 2026.

La distinción fue entregada durante una sesión solemne de Cabildo realizada en el Gran Salón del Casino Monterrey, encabezada por el alcalde Adrián de la Garza, quien destacó que detrás del empresario existe una historia marcada por la disciplina, la perseverancia y la capacidad de levantarse frente a las adversidades.

Y es que mucho antes de convertirse en uno de los nombres más conocidos del comercio regiomontano, Cepeda encontró en el ciclismo una de sus grandes pasiones. Durante 12 años practicó este deporte y llegó a representar a México en los Juegos Olímpicos de Helsinki, Finlandia, en 1952.

Su camino tampoco estuvo libre de dificultades. Desde joven sufrió un accidente laboral que le provocó la pérdida de parte de una mano, pero lejos de detenerse, continuó con su carrera deportiva y posteriormente trasladó esa misma disciplina al mundo de los negocios.

En 1954 comenzó con un pequeño taller dedicado a la reparación de bicicletas. Con el paso del tiempo, aquel proyecto fue creciendo hasta convertirse en Julio Cepeda Jugueterías, una empresa que actualmente cuenta con 65 establecimientos en 22 estados del país y que se convirtió en parte de los recuerdos de varias generaciones, especialmente durante las temporadas de Navidad y Día del Niño.

Durante la ceremonia, Adrián de la Garza recordó precisamente esa conexión que la empresa logró establecer con las familias regiomontanas y señaló que el reconocimiento no solamente corresponde al éxito comercial, sino a toda una trayectoria de vida y valores.

“Don Julio Cepeda representa muchos de los valores que han dado forma a Nuevo León. Trabajo, disciplina, visión y capacidad para convertir una idea en un proyecto y ese proyecto en un legado.”

Al recibir la medalla, Julio Cepeda se mostró visiblemente agradecido por el reconocimiento y por las muestras de cariño recibidas durante el evento.

“Estar en estos momentos, en este importante acontecimiento. Mucho, muy agradecido y les agradezco a todo Monterrey y a toda la ciudad de Monterrey por este gran recibimiento. Quizás no me lo merezco, pero muy agradecido.”

Con cinco hijos y ocho nietos, Cepeda llega a esta etapa de su vida no solamente como empresario, sino como un personaje ligado a la memoria de miles de familias que crecieron con aquella imagen del “Paraíso del Juguete”.

Para el Ayuntamiento de Monterrey, su historia representa precisamente eso: la posibilidad de convertir una dificultad en un impulso, una pequeña idea en una empresa y una trayectoria personal en un legado que permanece a través de las generaciones.