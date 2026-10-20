Monterrey recibirá el 34 Congreso Nacional de Diabetes en octubre

La misión de la Asociación es ayudar a los pacientes y a sus familiares mediante diversos programas, buscando mejorar su calidad de vida mediante la supervisión

Monterrey será sede del 34 Congreso Nacional de Diabetes, que se realizará del próximo 29 al 31 de octubre.

Como anfitriona, la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León invitó al público en general a asistir a este evento, que estará presidido por el secretario de Salud del gobierno federal, David Kershenobich; y por la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín.

La sede es el Pabellón M, en el cruce de las avenidas Juárez y Ocampo, en la capital regia.

La directora de esta Asociación, Analucía Albo Domene, explicó que este Congreso se hace en sintonía con la Federación Mexicana de Diabetes.

"Autoridades de alto rango de gobierno vienen apoyar este evento, el doctor Kershenobich viene a platicarnos cómo está la situación en el país y a inaugurar el protocolo", explicó.

El Congreso se realiza en vísperas del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre.

Advierten sobre casos de diabetes sin diagnóstico en México

Albo Domene destacó la relevancia de hacer conciencia contra esta pandemia.

Y es que los casos van en aumento: en México, cerca de 14.4 millones de ciudadanos padecen diabetes, pero la mitad de ellos no lo sabe y, por ende, no lleva un tratamiento de la enfermedad.

Según datos oficiales, en nuestro país la diabetes es la segunda causa de fallecimientos, sólo después de las enfermedades del corazón.

"Ya llegamos al punto de llamarla pandemia. Estamos en los primeros dos lugares, no porque queramos, sino porque muchas veces una complicación de la diabetes es una enfermedad cardiaca, que es el primer lugar", expuso.

Por desgracia, las estadísticas de este padecimiento "silencioso" son alarmantes.

"No es un orgullo: aproximadamente 14.4 millones de mexicanos tienen diabetes, es una enfermedad silenciosa. Eso es algo alarmante porque puede uno tener diabetes y no lo sabe. La mitad de las personas que viven con diabetes no lo sabe", lamentó.

Promueven educación y seguimiento médico para prevenir complicaciones

La misión de la Asociación es ayudar a los pacientes y a sus familiares mediante diversos programas, buscando mejorar su calidad de vida mediante la supervisión, control médico adecuado y educación, para reducir las complicaciones del padecimiento.

Esto implica cambiar los hábitos y que la alimentación, el sueño, el plan de activación o ejercicios y en su caso el tratamiento sean los adecuados.

"Una persona que vive con diabetes puede vivir controlada. El problema es no llegar a las complicaciones: pérdida de vista, daño renal, amputaciones. Entonces, hay que detectar la diabetes a tiempo, e ir de la mano con los profesionales de la salud para tener un control", detalló.

La Asociación ofrece educación, innovación y profesionalismo para prevenir la diabetes y contribuir a la atención integral, priorizando el autocuidado en salud para una vida digna.

"Nuestras puertas están abiertas a todo el público que vive con diabetes o que cree que tiene diabetes, puede tener la condición de pre-diabetes o resistencia a la insulina. Nosotros ofrecemos, sobre todo, educación. Y el servicio operativo de los profesionales de la Salud. Contamos con nutriólogo, médicos, podólogo y psicólogo. Esas son las áreas que el paciente se tiene que monitorear mensualmente, con un seguimiento", dijo.

La educación en diabetes es fundamental.

"Uno de los objetivos es educar para prevenir la diabetes, eso es fundamental. Mucha ignorancia lleva a más casos", advirtió.

Congreso tendrá espacios para pacientes y profesionales de la salud

La Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León invitó al público a asistir al Congreso.

Habrá tres salones para diferentes públicos: el general, el de los médicos y el de los demás profesionales de la salud.

"Cualquier persona que quiera saber sobre diabetes, puede ir", expresó.

Las inscripciones son en línea: www.congresodediabetes.org

Se paga una cuota, que incluye aval académico para los profesionales de la salud.

Y para el público en general habrá acceso a una ruta de Salud, con la toma del peso y medidas corporales, además de la vacunación contra diversas enfermedades por parte de la Secretaría de Salud.

También habrá una expo comercial con 24 marcas que estarán presentando productos e innovaciones en torno a la diabetes.

"Tenemos la oportunidad de que todo mundo en esta comunidad pueda venir a informarse y a atenderse. Nosotros contamos con muchas herramientas, tenemos programas con los que podemos apoyarlos de manera mensual con insumos y consultas", sostuvo.

Ofrecen información gratuita sobre diabetes en YouTube

Además, la Asociación tiene un canal de YouTube de educación sobre diabetes, donde especialistas brindan información de manera gratuita.