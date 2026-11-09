Monterrey recibe cuarta edición de ReciclaLeón: destacan textiles

La Secretaría de Medio Ambiente informó que el programa mantendrá su modalidad itinerante para acercar los centros de acopio a más familias de Nuevo León

La Secretaría de Medio Ambiente llevó a cabo la cuarta edición de ReciclaLeón en Monterrey, donde decenas de familias acudieron para entregar residuos reciclables mediante la modalidad drive-thru.

Durante la jornada, los participantes pudieron depositar distintos materiales desde sus vehículos, en una actividad que busca fomentar la cultura del reciclaje y la economía circular en la zona metropolitana.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, señaló que el programa continuará realizándose de manera permanente y rotativa en distintos puntos del área metropolitana.

“Estamos muy contentos con la respuesta de la gente en esta cuarta edición. ReciclaLeón se está convirtiendo en un punto de encuentro para las familias que quieren hacer las cosas bien; el hecho de que vengan, se sumen y aprovechen estos espacios nos confirma que vamos por el camino correcto. Seguiremos recorriendo diferentes puntos, acercando este servicio y construyendo juntos un Nuevo León más limpio y sostenible".

Textiles destacan entre los materiales recolectados en ReciclaLeón

Uno de los materiales más solicitados por la ciudadanía durante esta cuarta edición fue el textil, que se sumó a la variedad de residuos recibidos para su posterior valorización.

Entre los materiales recolectados se encuentran:

Envases plásticos PET, HDPE y PP.

Poliestireno expandido limpio.

Latas de aluminio y envases metálicos de lámina.

Vidrio de grado alimenticio.

Papel y cartón.

Envases de cartón para bebidas (Tetrapak).

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Neumáticos usados.

Aceite de cocina usado.

Pilas alcalinas.

La dependencia destacó que estos materiales fueron canalizados para su correcta valorización, como parte de las acciones para impulsar el aprovechamiento de residuos.

ReciclaLeón continuará en distintos puntos del área metropolitana

La Secretaría de Medio Ambiente informó que el programa mantendrá su modalidad itinerante para acercar los centros de acopio a más familias de Nuevo León.

La cuarta edición se realizó con la colaboración de SIMEPRODE, Veolia, Marrano Trucks, ADN Energía, Trego, Indemo Burgo, Aisla Pak, GEN, Solupatch y PetStar.

Estas empresas y organismos participaron en la recepción y clasificación de los materiales recuperados, con el objetivo de garantizar una logística ágil y segura para los asistentes.