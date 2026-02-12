Monterrey presenta primer vehículo autónomo de uso público en A.L

Se proyecta que antes de junio comience a operar para personas fuera del Tec, coincidiendo con el Mundial de Fútbol 2026 en Monterrey.

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) dio a conocer un minibús autónomo, considerado el primero en América Latina para uso público. Se espera que comience a circular por la ciudad dentro de los próximos dos o tres años.

Proyecto Mobility

Jorge de Jesús Lozoya Santos, líder del Grupo de Movilidad Futura, explicó que el vehículo forma parte del proyecto Mobility, que reúne a más de 45 investigadores en todo México. Su objetivo es desarrollar soluciones de transporte más seguras, limpias y sostenibles.

El minibús se probó en el Distrito Tec, cerca del Campus Monterrey. Según Lozoya Santos, el laboratorio de movilidad analiza cómo esta tecnología puede trasladar personas y objetos de manera segura y con bajo impacto ambiental.

El vehículo estará disponible inicialmente por invitación. Sin embargo, se proyecta que antes de junio comience a operar para personas fuera del Tec, coincidiendo con el Mundial de Fútbol 2026 en Monterrey.

Dos años de desarrollo

El desarrollo del minibús tomó cerca de dos años. Una vez ensamblado y calibrado, puede estar listo para circular en alrededor de mes y medio.

Actualmente, Nuevo León no cuenta con leyes específicas para vehículos autónomos. Los investigadores trabajan con autoridades locales y nacionales para crear un marco legal que permita la operación segura en calles y avenidas.

"Esperamos que en dos o tres años sea una realidad tener minibús autónomos circulando y dando servicio a la comunidad con todos los permisos necesarios", concluyó Lozoya Santos.