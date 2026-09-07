Monterrey presenta Academia de Mujeres Emprendedoras 2.0

La directora general del IMMR, África Elizondo Rodríguez, celebró la formalización de la alianza entre ambas dependencias municipales

Con el objetivo de brindar herramientas que permitan convertir emprendimientos locales en negocios formales y con mayor capacidad de crecimiento, el municipio de Monterrey presentó la Academia de Mujeres Emprendedoras 2.0.

Esta iniciativa, impulsa de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Municipal de las Mujeres Regias (IMMR), busca dotar a las participantes de capacitación constante y acompañamiento integral para fortalecer la operación de sus proyectos e impulsar su autonomía económica.

Emprendedoras recibirán orientación especializada

Como eje central de la estrategia, las emprendedoras serán vinculadas con el Centro de Innovación y Emprendimiento Monterrey (CIEM), donde recibirán orientación especializada en aspectos clave para la consolidación de sus empresas, tales como facturación, registro de marca, trámites de formalización y cumplimiento de requisitos para productos que requieren tabla nutrimental. Además, el plan contempla acciones complementarias de inclusión y atención directa en diversas colonias de la ciudad.

Durante el evento de presentación, realizado en las instalaciones del IMMR, la secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, Ximena Tamariz García, enfatizó que este esfuerzo busca generar condiciones reales de desarrollo para las mujeres del municipio.

“El que hoy arranquen esta Academia 2.0 que les ofrecemos en la Secretaría de Desarrollo Económico les va a ayudar a establecer su negocio de manera formal y crecer”, señaló.

Buscan fortalecer la autonomía económica de las mujeres

Por su parte, la directora general del IMMR, África Elizondo Rodríguez, celebró la formalización de la alianza entre ambas dependencias municipales y subrayó la importancia de construir redes de apoyo institucionales que permitan a las regiomontanas tomar decisiones sobre su futuro profesional y personal, impulsando a quienes aspiran a consolidarse como empresarias o desarrollarse en el ámbito laboral de su elección.

“Con esta gran alianza, que estoy segura que será muy importante y de mucho éxito para todas nosotras, buscamos que las mujeres puedan tomar sus propias decisiones: quien quiera ser empresaria, quiera trabajar y sea lo que quiera ser”, indicó Elizondo.

La jornada incluyó también la explicación detallada del programa a cargo de José Ángel Zamarripa, así como el testimonio de la emprendedora María Concepción Tristán Orozco, quien compartió con las asistentes los retos y aprendizajes experimentados a lo largo de su trayectoria empresarial.