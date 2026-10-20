Monterrey prepara panteones para recibir a 60 mil visitantes

El municipio realiza labores de limpieza, poda, fumigación y mantenimiento en los cuatro cementerios municipales ante la celebración del Día de Muertos

El municipio de Monterrey realiza trabajos de limpieza, poda de árboles, fumigación y mantenimiento en los cuatro panteones municipales, ante la previsión de recibir alrededor de 60,000 visitantes durante la conmemoración del Día de Muertos.

Las labores, a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, se llevan a cabo en los cementerios San Jorge, Valle Verde, Topo Chico y La Estanzuela, con el objetivo de mantener las instalaciones en condiciones adecuadas para las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos.

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó que las cuadrillas municipales realizan distintas acciones para preparar los espacios antes de la celebración.

“Estimamos 60,000 personas (en los 4 panteones municipales) este año, estamos haciendo una combinación de trabajos, un trabajo integral estamos deshierbando, estamos haciendo podas, vamos a fumigar”, comentó.

Como parte de la supervisión, Salinas recorrió las instalaciones y revisó con el personal operativo los avances de los trabajos.