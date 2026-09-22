Monterrey premia valor y trayectoria de sus rescatistas

Autoridades destacaron la labor de cinco rescatistas que salvaron vidas durante emergencias reportadas en la actual administración.

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Por más de dos décadas de servicio y por su participación en actos heroicos para salvaguardar la vida de ciudadanos, personal de la Dirección de Protección Civil de Monterrey recibió reconocimientos por parte del Gobierno municipal.

La ceremonia se realizó en el marco del Día Nacional de Protección Civil, celebrado el pasado sábado, y fue encabezada por Eduardo Sánchez Quiroz, Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey.

Durante el evento, Sánchez Quiroz destacó la labor que desempeña el personal de Protección Civil y lo exhortó a mantener el espíritu de servicio en beneficio de la ciudadanía.

"Nos sentimos muy orgullosos de ustedes, por el trabajo que han realizado, Protección Civil también es importante en nuestra Secretaría, como el resto de las áreas." "Por eso hoy estamos aquí reconociendo su labor y esperamos que sigan mostrando ese espíritu de servicio que los caracteriza", expresó.

Por su parte, el director de Protección Civil de Monterrey, Daniel Betancourt, destacó tanto la trayectoria de los elementos como los actos heroicos que han realizado durante la actual administración.

"A las personas que tienen en la corporación 24, 25 y 26 años de servicio, se les otorgó un reconocimiento y también a cinco elementos que tuvieron un acto heroico, en lo que va de la administración, ya sea por salvar una vida o rescate de ciudadanos", dijo.

El funcionario resaltó además el sentido de pertenencia mostrado por los integrantes de la corporación y la importancia de su labor para atender situaciones de emergencia y apoyar a la población.

En la ceremonia también estuvieron presentes Jorge Márquez, Comisario en Jefe; Raúl Cázares, Inspector de Operación Policial; Jorge Ortega, Inspector de Inteligencia; Lorena Sánchez, Inspectora de Investigación, así como directores de la corporación.