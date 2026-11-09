Monterrey premia jóvenes con Medalla al Mérito de Juventud Regia

El liderazgo de los jóvenes reconocidos representan un ejemplo para otras personas que contribuyen al desarrollo de la ciudad, señaló Adrián de la Garza

Monterrey entregó este viernes la Medalla al Mérito de la Juventud Regia a tres jóvenes por sus aportaciones a la sociedad, talento, dedicación y contribución a la comunidad.

Durante una sesión solemne, el alcalde Adrián de la Garza Santos encabezó la entrega de este reconocimiento, considerado por el Ayuntamiento como la máxima distinción municipal para las juventudes que destacan en ámbitos culturales, artísticos, educativos, científicos, humanistas, sociales, cívicos y deportivos.

El presidente municipal señaló que el esfuerzo y liderazgo de los jóvenes reconocidos representan un ejemplo para otras personas que contribuyen al desarrollo de la ciudad.

“El valor, el esfuerzo, el liderazgo que demuestran ustedes como jóvenes es inspirador también para otros jóvenes, es decir, ustedes en este momento han sido reconocidos y hay muchas mujeres y hombres que también hacen un gran esfuerzo, que hacen que esta ciudad sea importante, pero el que ustedes el día de hoy se signifique su trabajo, que lo esté haciendo el reconocimiento de la ciudad de Monterrey, es un ejemplo para el resto de los jóvenes que lo hacen y otros que están por hacerlo y que es fundamental para seguir fortaleciendo esta ciudad”; comentó.

¿Quiénes recibieron la Medalla al Mérito de la Juventud Regia?

En esta edición, el reconocimiento fue entregado a Luz Almudena Solís Gómez, Ramiro Alexander Moreno Moreno e Ildefonso Villarreal Antúnez, quienes han destacado en diferentes áreas.

Luz Almudena Solís Gómez es licenciada en Psicología por la Universidad de Monterrey y creadora de contenido motivacional. Cuenta con una comunidad de más de 2.7 millones de seguidores en redes sociales, donde comparte mensajes relacionados con la autoestima, el amor propio y el desarrollo personal.

Por medio de sus publicaciones, promueve estrategias para afrontar desafíos y fortalecer el crecimiento individual.

Reconocen aportaciones en ciencia y producción audiovisual

En el ámbito de la ciencia y la salud, fue reconocido Ramiro Alexander Moreno Moreno, quien ha enfocado su trayectoria en la investigación cardiovascular, la innovación educativa y la atención a comunidades con acceso limitado a servicios médicos.

Desde 2022 forma parte del grupo de investigación en Cardiología del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, donde ha participado como investigador principal en estudios relacionados con biomarcadores cardiovasculares.

Por su parte, Ildefonso Villarreal Antúnez, conocido como Poncho Villarreal o Mr. Right, recibió la distinción por su trayectoria en el ámbito audiovisual como cineasta, fotógrafo y director creativo.

Su trabajo incluye la realización de videos musicales y producciones para plataformas internacionales, entre ellas un proyecto de contenido exclusivo para Spotify protagonizado por el cantante Peso Pluma.