Monterrey planta 20 árboles nativos en Parque Obispado

Antes de iniciar la plantación, los participantes recibieron capacitación sobre las técnicas adecuadas para sembrar y dar mantenimiento al arbolado

El municipio de Monterrey plantó 20 árboles de especies nativas en el Parque Obispado, también conocido como Aarón Sáenz, como parte de la Jornada Nacional de Reforestación 2026, con el objetivo de ampliar la cobertura vegetal y contribuir a reducir el efecto de isla de calor en la zona.

“La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), a través de la Dirección para una Ciudad Verde, en coordinación con PRONATURA, y contó con la participación de vecinos de la colonia Jardín, así como personal de la Dirección General para un Desarrollo Verde”, informó el municipio.

Antes de iniciar la plantación, los participantes recibieron capacitación sobre las técnicas adecuadas para sembrar y dar mantenimiento al arbolado. Posteriormente, se conformaron grupos de trabajo para intervenir distintos puntos del parque.

Extienden acciones de reforestación en Monterrey

Martín Mendoza Lozano, director general para un Desarrollo Verde, señaló que esta actividad forma parte de las acciones de reforestación que el gobierno de Monterrey lleva a cabo en distintos sectores de la ciudad, por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza.

Explicó que la incorporación de especies nativas en zonas identificadas como islas de calor permite fortalecer la cobertura vegetal, mejorar el confort térmico de los espacios públicos y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.

La Jornada Nacional de Reforestación 2026 inició el 1 de agosto en el Parque España, donde también se plantaron especies nativas con la participación de voluntarios de una empresa privada y el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos.

Buscan recuperar y conservar las áreas verdes

El municipio de Monterrey señaló que estas acciones forman parte del eje Ciudad Sostenible, enfocado en la recuperación y conservación de áreas verdes, el incremento de la cobertura vegetal y la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

Asimismo, la estrategia busca fortalecer los servicios ambientales y generar espacios públicos más verdes, frescos y adecuados para el bienestar de las familias regiomontanas.