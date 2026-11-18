Con esta última etapa, el Gobierno de Monterrey concluye los trabajos contemplados en este sector de la avenida Garza Sada

El Gobierno de Monterrey intervino 12 mil 500 metros cuadrados de áreas verdes en los camellones laterales de la avenida Garza Sada, al sur de la ciudad.

La Secretaría de Obras Públicas llevó a cabo los trabajos, que incluyeron la plantación de 160 encinos en los laterales de la avenida y en las salidas hacia la Carretera Nacional.

Instalan sistemas de riego en los camellones

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, supervisó las labores y explicó que estas acciones forman parte de las intervenciones que realiza el Municipio en distintos sectores de Monterrey, a través de la Dirección de Imagen Urbana, con el propósito de recuperar espacios, fortalecer las áreas verdes e incorporar arbolado que contribuya a mejorar el entorno de la ciudad.

“Son 12 mil 500 metros cuadrados los que se intervinieron. Estamos instalando también sistemas de riego; se colocaron en 4 mil 800 metros cuadrados. En fin, es una serie de mejoras que se le está haciendo aquí al camellón”, expresó.

Con esta última etapa, el Gobierno de Monterrey concluye los trabajos contemplados en este sector de la avenida Garza Sada, donde se realizaron acciones de recuperación de áreas verdes, incorporación de arbolado y colocación de infraestructura de riego para favorecer su conservación.