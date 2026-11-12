Monterrey otorgará Medalla Diego de Montemayor a Rogelio Cabrera

El acuerdo tiene como propósito establecer mecanismos para el préstamo de obras artísticas y fortalecer la difusión cultural en la ciudad.

El Cabildo de Monterrey aprobó por unanimidad otorgar la Medalla al Mérito Diego de Montemayor edición 2026 al arzobispo Rogelio Cabrera López, en reconocimiento a su trayectoria y labor social.

La distinción será entregada por el alcalde Adrián de la Garza Santos durante una sesión solemne que se realizará en las próximas semanas en el Casino Monterrey.

El dictamen aprobado por síndicos y regidores establece que Monseñor Rogelio Cabrera López será el galardonado de esta edición, luego de someterse a consideración del órgano colegiado durante la sesión ordinaria de este miércoles.

Medalla Diego de Montemayor reconoce aportaciones a la comunidad

La Medalla al Mérito Diego de Montemayor fue instituida en 1981 para reconocer la memoria del fundador de Monterrey y distinguir anualmente a ciudadanos regiomontanos que sobresalen por sus aportaciones a la comunidad en ámbitos sociales, científicos, empresariales, académicos o culturales.

Cabrera López fue designado arzobispo de Monterrey el 3 de octubre de 2012 por el entonces papa Benedicto XVI y tomó posesión de su cargo el 5 de diciembre de ese mismo año.

Autorizan convenio con el Museo de Historia Mexicana

Durante la misma sesión, el Cabildo también autorizó al Gobierno municipal, encabezado por Adrián de la Garza, a suscribir un convenio de colaboración con el Museo de Historia Mexicana.

El acuerdo tiene como propósito establecer mecanismos para el préstamo de obras artísticas y fortalecer la difusión cultural en la ciudad.

La autorización responde a una solicitud del organismo estatal para obtener piezas artísticas que formarán parte de la exposición “De Barcelonette a México, la saga del gran viaje. Una epopeya franco-mexicana”, actualmente presentada en el recinto museístico.