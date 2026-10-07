Monterrey ofrece más de 2 mil 100 vacantes en brigada de empleo

Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico, y Karla Cecilia Navarro, directora de Empleo e Impulso Económico, supervisaron las actividades

El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevó a cabo una Macro Brigada de Empleo en el Pabellón Cultural Auditorio 360° del Palacio Municipal, donde se ofertaron más de 2 mil 100 oportunidades de trabajo.

La jornada de reclutamiento logró reunir a 50 empresas de diversos giros comerciales, industriales, de servicios, salud, hotelería, transporte y tecnología.

Esto facilitó un espacio de vinculación directa entre los reclutadores y los ciudadanos que buscan incorporarse o mejorar su situación en el mercado laboral actual.

Oferta incluyente y con prestaciones de ley

El evento destacó por su enfoque incluyente, abriendo espacios para profesionistas, personal operativo, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad:

Inclusión motora y auditiva: Se destinaron 205 vacantes específicas para personas con discapacidad auditiva y motora .

. Primer empleo: Se pusieron a disposición 100 plazas para estudiantes mayores de 16 años.

Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico, y Karla Cecilia Navarro, directora de Empleo e Impulso Económico, supervisaron las actividades de vinculación.

Las funcionarias destacaron que todas las vacantes promovidas por la Dirección de Empleo municipal garantizan salarios remunerativos y las prestaciones de ley correspondientes, tales como el acceso al Seguro Social (IMSS) e Infonavit.