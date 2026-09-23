Monterrey ofrece descuentos de hasta 100% en multas y recargos

El municipio aplicará subsidios del 23 de septiembre al 31 de octubre para facilitar la regularización de adeudos en predial, tránsito y otros servicios

Con descuentos de hasta 100% en recargos, multas y sanciones, el municipio de Monterrey puso en marcha un programa de subsidios y estímulos fiscales para que los ciudadanos regularicen sus adeudos y contribuciones municipales.

A través de la tesorería municipal, los beneficios estarán vigentes del 23 de septiembre al 31 de octubre, de acuerdo con los lineamientos del Programa General y Temporal de Subsidios o Estímulos Fiscales.

“La Dirección General de Finanzas invita a las personas que mantienen algún adeudo o pago pendiente con el municipio para que aprovechen durante octubre los subsidios y estímulos disponibles, con el propósito de regularizar su situación”, informó el municipio.

Entre los principales apoyos se encuentra un descuento del 100% en recargos, sanciones y actualizaciones del impuesto predial, con lo que los contribuyentes podrán ponerse al corriente con este gravamen.

El programa también contempla una reducción del 50% en los derechos rezagados por la ocupación de la vía pública para sitios de automóviles y cajones de estacionamiento.

En el caso de propietarios de predios baldíos que hayan sido sancionados por no realizar labores de desmonte, desyerbe o limpieza de sus inmuebles, se aplicará un descuento del 75% en las multas.

También se ofrecerá una reducción del 50% en las multas impuestas por áreas de Servicios Públicos relacionadas con el servicio de limpia.

Para las infracciones no graves al Reglamento de Tránsito, el municipio aplicará un descuento del 50%, además de un 5% adicional para quienes realicen el pago en línea. Este beneficio también contempla las sanciones relacionadas con el incumplimiento del pago de parquímetros.

El programa incluye además un descuento del 100% en la sanción por cheque devuelto, siempre que la recuperación del documento se realice dentro de los 90 días posteriores a que la Tesorería Municipal haya tenido conocimiento de la situación.

La administración regia señaló que estas medidas buscan apoyar la economía de las familias y facilitar el cumplimiento de las obligaciones municipales.