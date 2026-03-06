Monterrey ofrece cirugías gratuitas con “MTY se ve mejor”

Gaby Oyervides indicó que esta acción surge tras detectar un alto volumen de casos de cataratas durante las brigadas de valoración visual

Con el objetivo de combatir la ceguera en la población vulnerable, el municipio de Monterrey, a través del DIF municipal, puso en marcha el programa “MTY se ve mejor sin cataratas”.

Esta iniciativa impulsada por el Alcalde Adrián de la Garza ofrecerá intervenciones quirúrgicas de forma completamente gratuita a ciudadanos que no cuentan con los recursos para acceder a tratamientos oftalmológicos especializados.

“Los gobiernos no podemos resolver todos solos, necesitamos primero la confianza de ustedes, la confianza para acercarse, decirnos, poder trabajar juntos. Muchas veces ustedes tienen las soluciones más que los gobiernos de cómo podemos solucionar rápidamente, fácil y a veces a menor costo, muchas de las problemáticas que ven todos los días en su comunidad”, puntualizó De la Garza.

Programa detecta alta incidencia de cataratas

La presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides indicó que esta acción surge tras detectar un alto volumen de casos de cataratas durante las brigadas de valoración visual del programa previo de entrega de lentes.

“Vamos a seguir recorriendo cada colonia de Monterrey para poder llevar este servicio y para poder detectar si alguien necesita de una cirugía de cataratas, y poder ofrecerlas, esta es la primera etapa, van a ser más de 150 cirugías que se van a realizar”, agregó Oyervides.

Coordinación con especialistas oftalmológicos

El programa se realiza en coordinación con el Centro Oftalmológico Club de Leones Internacional, organismo que aporta tecnología de vanguardia y médicos especialistas para garantizar la calidad de los procedimientos.

Por parte del Club de Leones, Pedro Botello resaltó que la institución cuenta con tres clínicas instaladas con la mejor tecnología para cumplir con la misión de combatir la ceguera en la ciudad. Asimismo, Luis Alberto González, uno de los primeros beneficiados, agradeció el apoyo al señalar que este procedimiento representa un cambio positivo para el resto de sus vidas.

Al evento asistieron la directora general del DIF, Ivonne Álvarez; el jefe de Gabinete, Fernando Margáin; y representantes legislativos, quienes respaldaron la ampliación de la cobertura de salud en el municipio.

Cómo acceder al programa

Las personas interesadas o que deseen postular a alguien que requiera la cirugía pueden comunicarse vía WhatsApp al número 812 860 4733 (Asistente virtual Cory).