Monterrey moviliza a miles en simulacro de Protección Civil

Explicó que el objetivo del simulacro es fomentar una cultura de prevención y preparar a la ciudadanía para actuar de manera ordenada ante una contingencia

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el Gobierno de Monterrey realizó este sábado diversos simulacros para reforzar la preparación de la población ante posibles situaciones de emergencia.

En punto de las 12:00 horas, personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey se concentró en los patios de la dependencia para participar en el ejercicio preventivo.

También participaron trabajadores del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), así como personal del edificio de la Dirección de Tránsito y de la Academia de Policía.

El director de Protección Civil de Monterrey, Daniel Betancourt Saldaña, explicó que el objetivo del simulacro es fomentar una cultura de prevención y preparar a la ciudadanía para actuar de manera ordenada ante una contingencia.

“En un simulacro evaluamos principalmente que salgan de una forma ordenada, que salgan todos y, sobre todo, el tiempo de respuesta de salir de tu casa habitación a un punto seguro”, señaló.

El funcionario municipal destacó que Protección Civil de Monterrey también ha llevado a cabo ejercicios en distintas colonias, donde se orienta a las familias sobre la elaboración de un plan familiar de emergencia y la preparación de una mochila de emergencia.

De acuerdo con datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, más de 112 mil personas se registraron para participar en el simulacro en el municipio de Monterrey.

Además, fueron registrados más de 2 mil inmuebles para formar parte de este ejercicio de prevención.