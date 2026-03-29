Monterrey lanza proyecto pionero para mejorar escuelas

El arranque se realizó en el Jardín de Niños Juan Bautista Chapa, como parte de la iniciativa internacional “Futuros Brillantes”

El municipio de Monterrey puso en marcha el programa “Entornos de Aprendizaje Saludables”, una iniciativa que lo posiciona como referente en América Latina al integrar acciones de infraestructura, sostenibilidad y salud ambiental en planteles educativos.

El arranque se realizó en el Jardín de Niños Juan Bautista Chapa, en la colonia San Bernabé XII Sector, como parte de la iniciativa internacional “Futuros Brillantes”.

En el proyecto participan las Secretarías de Desarrollo Urbano Sostenible y de Servicios Públicos, en coordinación con ASHRAE Capítulo Monterrey y el Clúster Energético de Nuevo León.

Entre las acciones destacan la rehabilitación de áreas verdes, instalación de una rampa de acceso universal, plantación de árboles, implementación de un sistema de captación pluvial, señalización vial y talleres educativos enfocados en el cuidado del medio ambiente y la movilidad sostenible.

Con este proyecto, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer espacios educativos más seguros, sostenibles y adecuados para el desarrollo de niñas y niños.