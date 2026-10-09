Monterrey lanza campaña de autoexploración con camiones rosas

Adrián de la Garza y la presidenta del DIF Municipal, Gaby Oyervides, encabezaron el arranque de esta estrategia que se desarrollará durante octubre

El Gobierno de Monterrey puso en marcha la campaña “Somos una señal en tu camino, autoexplórate”, una iniciativa que utiliza unidades recolectoras de basura pintadas de rosa como vehículos de difusión masiva en los distintos sectores de la ciudad.

El alcalde, Adrián de la Garza, y la presidenta del DIF Municipal, Gaby Oyervides, encabezaron el arranque de esta estrategia que se desarrollará durante el mes de octubre.

El proyecto cuenta con la colaboración de la empresa Red Ambiental y busca derribar el miedo al diagnóstico, promoviendo que las mujeres acudan a tiempo a los servicios médicos ante cualquier señal de alerta.

Donan estudios gratuitos y prótesis mamarias al DIF Monterrey

Como parte de esta alianza con la administración regiomontana, el presidente del Consejo de Administración de Red Ambiental, Horacio Guerra Marroquín, formalizó la donación de 260 estudios gratuitos (entre mastografías y densitometrías) y cinco prótesis mamarias destinados al DIF Monterrey.

"Una detección a tiempo realmente salva vidas. Monterrey, a través del DIF, ha sido un ejemplo de los apoyos que dan. Nosotros solamente somos un vehículo más para sumarnos a esos grandes esfuerzos", señaló durante la entrega de certificados.

Ofrecen acompañamiento a mujeres que enfrentan el cáncer

El alcalde Adrián de la Garza aseguró que las mujeres del municipio contarán con el respaldo absoluto de su gobierno en caso de enfrentar la enfermedad.

"Que sepan las mujeres de Monterrey que no están solas, que tienen al Gobierno Municipal, desde el alcalde hasta todos los funcionarios, junto con Red Ambiental, acompañándolas en todo este proceso", afirmó.

Por su parte, Gaby Oyervides destacó que la institución opera como un "DIF de calle", manteniendo una cercanía diaria con la ciudadanía para apoyar no solo en la prevención, sino también a quienes ya han superado el cáncer y deciden someterse a procesos de reconstrucción mamaria.