Monterrey lanza app para rastrear camiones de basura

La herramienta gratuita permite consultar recorridos, horarios y días de recolección por colonia para facilitar el manejo de residuos en Monterrey

Los habitantes de Monterrey ya podrán saber con exactitud cuándo pasará el camión de la basura.

El gobierno municipal y Red Ambiental presentaron una aplicación móvil gratuita que permitirá consultar en tiempo real el recorrido de las unidades de recolección.

La herramienta también permitirá a los usuarios conocer los días y horarios en que el servicio pasa por su colonia, con el objetivo de facilitar la organización de las familias y evitar que las bolsas de basura permanezcan durante horas en la vía pública.

El alcalde Adrián de la Garza señaló que la aplicación busca mejorar la coordinación entre los ciudadanos y el servicio de recolección.

“Ya está disponible la nueva aplicación de Red Ambiental, para que veas en tiempo real por dónde viene el camión y revises a qué hora pasa por tu colonia. Así entre todos nos organizamos mejor y mantenemos nuestra ciudad más limpia y ordenada”, indicó el edil regio.

Para descargarla, las unidades de recolección cuentan con un código QR que permitirá a los ciudadanos acceder directamente a la aplicación de manera gratuita.

En Monterrey se recolectan en promedio 34 mil 500 toneladas de residuos sólidos urbanos al mes, equivalentes a más de 414 mil toneladas al año.

De acuerdo con el municipio, conocer con anticipación el recorrido de las unidades permitirá a las familias sacar sus residuos cerca del horario de recolección, reduciendo el tiempo que permanecen en las calles.

Además de mostrar la ubicación de los camiones, la plataforma contará con información relacionada con el servicio, así como avisos, campañas y noticias.

La medida también busca disminuir la acumulación de basura en la vía pública y evitar que los residuos sean arrastrados hacia el drenaje pluvial durante las lluvias, además de fomentar una mayor participación ciudadana en la limpieza de la ciudad.