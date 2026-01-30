Info 7 Logo
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza

Por: Vanessa Aguilar

29 Enero 2026, 22:19

Este evento busca reunir a miles de regiomontanos para celebrar una de las tradiciones gastronómicas más queridas de México

Con el objetivo de preservar las tradiciones y fomentar la convivencia familiar, el municipio de Monterrey invitó a la ciudadanía a participar en "La Regia Tamaliza"

La cita es este domingo 1 de febrero a partir de las 15:00 horas en la emblemática Plaza Zaragoza, frente al Palacio Municipal. 

Este evento busca reunir a miles de regiomontanos para celebrar una de las tradiciones gastronómicas más queridas de México en un ambiente totalmente festivo.

Más allá de la oferta gastronómica, la Regia Tamaliza contará con una cartelera de entretenimiento diseñada para todas las edades con shows infantiles y grupos musicales como La Gran Orquesta de Monterrey.

Las autoridades locales recomiendan a los asistentes llegar con anticipación para disfrutar de los espectáculos.

DETALLES DEL EVENTO

  • Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026.
  • Hora: 15:00 horas.
  • Lugar: Plaza Zaragoza, Centro de Monterrey.
  • Costo: Entrada libre.

