Monterrey invertirá $103 millones en infraestructura pluvial

Además de los cinco drenajes pluviales, se realizará una obra de ampliación y mejoramiento hidráulico en el Parque Las Fuentes

El municipio de Monterrey aprobó destinar más de 103.4 millones de pesos a seis obras de infraestructura pluvial e hidráulica, con recursos del Fondo de Desarrollo Municipal 2026, para mejorar el drenaje y reducir riesgos de inundaciones en distintos sectores de la ciudad.

Durante la sesión ordinaria de este viernes, síndicos y regidores autorizaron al Gobierno municipal, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, a ejercer los recursos en proyectos considerados prioritarios para atender las necesidades de la población.

De acuerdo con el dictamen aprobado por unanimidad, se construirán cinco drenajes pluviales en las colonias Villas Las Fuentes, Contry, Los Cristales, Del Paseo Residencial y Jardín de las Mitras, con una inversión superior a los 90.9 millones de pesos.

Estas son las obras hidráulicas aprobadas por el Cabildo

Además de los cinco drenajes pluviales, se realizará una obra de ampliación y mejoramiento hidráulico en el Parque Las Fuentes, a la altura de Paseo del Arroyo, entre Paseo de las Fuentes y Paseo del Lago. Este proyecto contará con una inversión de 12.5 millones de pesos.

La Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura Sostenible y Nomenclatura consideró que las propuestas presentadas por la Secretaría de Obras Públicas son técnica, económica y jurídicamente viables, además de que tendrán un impacto social para el municipio.

Monterrey destinará recursos para proteger a niñas, niños y adolescentes

En la misma sesión, el Cabildo autorizó la aplicación de 947 mil 825 pesos del Fondo de Apoyo Municipal para la Niñez 2026, destinados a fortalecer la infraestructura de la Defensoría Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Monterrey.

Los recursos se utilizarán para rehabilitar y equipar las oficinas generales de esta dependencia, con el propósito de contar con espacios dignos, funcionales y seguros.

La aplicación del presupuesto estará a cargo de la Dirección General del DIF y permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal, así como fortalecer la prestación de los servicios de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.