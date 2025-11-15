Monterrey instala sistemas de captación de lluvia en 14 escuelas

La ciudad avanza en infraestructura hídrica escolar al impulsar el uso de agua pluvial y la colaboración con universidades y empresas privadas.

Monterrey amplió este viernes su red de planteles equipados con Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, al inaugurar de manera simultánea 14 nuevos dispositivos en escuelas ubicadas en zonas de estrés hídrico. Con esta expansión, la ciudad suma ya 25 instituciones educativas que operan con esta tecnología, convirtiéndose en el municipio con más Escuelas con agua en todo México, según informó el alcalde Adrián de la Garza Santos.

La ceremonia principal se llevó a cabo en la Preparatoria 9 de la UANL, donde el edil destacó que el programa Mi escuela resuelve, escuelas con agua abarca desde centros de educación preescolar hasta nivel medio superior. Subrayó que esta iniciativa surge del trabajo conjunto entre el municipio, la Universidad Autónoma de Nuevo León y empresas como Arca Continental y Coca-Cola, que han impulsado el modelo de captación pluvial como una herramienta clave para la sustentabilidad.

De la Garza señaló que estos sistemas permiten avanzar hacia una cultura del uso eficiente del agua, un recurso especialmente crítico en Monterrey y su área metropolitana. Agregó que la captación pluvial representa no solo una alternativa de abastecimiento para actividades escolares cotidianas, sino también una forma de sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del cuidado ambiental.

El proyecto busca reducir el consumo de agua potable mediante la reutilización de agua de lluvia para labores como riego de áreas verdes, limpieza de instalaciones y uso en sanitarios. Además, las autoridades explicaron que el aprovechamiento de escurrimientos contribuye a la recarga de acuíferos, disminuye la presión sobre la red potable y mitiga riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Los 14 nuevos sistemas inaugurados este viernes beneficiarán de manera directa a alrededor de 20 mil estudiantes. De acuerdo con estimaciones municipales, la captación total anual de estas instalaciones podría alcanzar los 2.9 millones de litros de agua, equivalentes a 296 pipas de 10 mil litros cada una.

Durante el evento, Jesús Lucatero Díaz, director de Asuntos Públicos de Arca Continental México, destacó que Monterrey encabeza el país en número de escuelas con infraestructura pluvial. Afirmó que esta situación se debe al trabajo coordinado entre autoridades, empresas e instituciones educativas y anunció que Fundación Coca-Cola y Arca Continental donarán otros 25 sistemas adicionales para 2026, lo que elevaría a 50 el total de escuelas beneficiadas.

También se informó que, en colaboración con la FIFA, se instalarán próximamente otros 25 sistemas como parte de un programa de responsabilidad social vinculado al próximo Mundial de fútbol.

A la inauguración asistieron la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides; el secretario de Desarrollo Urbano Sostenible, Fernando Gutiérrez Moreno; el rector de la UANL, Santos Guzmán López; la directora de la Preparatoria 9, Claudia García Dueñas; así como funcionarios, docentes y legisladores invitados.