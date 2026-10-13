Monterrey inicia operativo vial por peregrinaciones guadalupanas

Tránsito municipal estableció cinco puntos oficiales de salida y pidió a los organizadores registrar sus contingentes para solicitar acompañamiento policial

Las peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe comienzan este lunes 12 de octubre en Monterrey, por lo que la Dirección de Tránsito municipal implementará medidas para proteger a los participantes y mantener el orden vial durante los recorridos.

El primer contingente saldrá a las 18:00 horas de la Parroquia San Felipe de Jesús, ubicada en la colonia Nuevo Repueblo, con destino al recinto religioso de la colonia Independencia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey pidió a los organizadores registrar sus peregrinaciones para coordinar el acompañamiento de las unidades de Tránsito y reducir el riesgo de accidentes.

Estos son los cinco puntos oficiales de salida

Para organizar el paso de los contingentes y evitar complicaciones viales en el centro de la ciudad, las autoridades establecieron cinco puntos de partida:

Alameda Mariano Escobedo : calle Pino Suárez, entre Aramberri y Washington, en el Centro.

: calle Pino Suárez, entre Aramberri y Washington, en el Centro. Parroquia La Purísima : cruce de Serafín Peña y Miguel Hidalgo.

: cruce de Serafín Peña y Miguel Hidalgo. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús : cruce de Zaragoza y 5 de Mayo.

: cruce de Zaragoza y 5 de Mayo. Parroquia San Felipe de Jesús : cruce de Juan Pablo II y Sonora, en la colonia Nuevo Repueblo.

: cruce de Juan Pablo II y Sonora, en la colonia Nuevo Repueblo. Parroquia El Rosario: cruce de Río Tamesí y Río Palestina, en la colonia Roma.

¿Cómo registrar una peregrinación?

Los organizadores deben presentar la solicitud durante el horario de oficina ante la corporación de Tránsito. El trámite puede realizarse de tres maneras:

Presencial: entregar un oficio en las instalaciones de la corporación, ubicadas en el Parque Alamey, en el cruce de Ladrón de Guevara y Arista, colonia Del Norte.

entregar un oficio en las instalaciones de la corporación, ubicadas en el Parque Alamey, en el cruce de Ladrón de Guevara y Arista, colonia Del Norte. Por correo electrónico : enviar la solicitud a oficinacomisario@monterrey.gob.mx.

: enviar la solicitud a oficinacomisario@monterrey.gob.mx. Por teléfono: llamar al 81 8125 9403 para solicitar información y asesoría.

También se recomienda notificar la participación del contingente en las oficinas de la Basílica de Guadalupe.

Piden identificar a los participantes y delimitar el recorrido

Para solicitar el permiso y el resguardo vial, los organizadores deben informar por escrito o correo electrónico la fecha y hora de la peregrinación, el punto de salida elegido y el número aproximado de participantes.

Además, deberán designar a una persona responsable del grupo y proporcionar su credencial para votar, domicilio y teléfono de contacto.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades solicitaron que los peregrinos utilicen camisetas blancas para facilitar su identificación y un cordón amarillo para delimitar el carril asignado al contingente y evitar que invadan zonas de circulación vehicular.

Cabe señalar que dicho operativo busca mantener el orden durante la temporada de peregrinaciones y disminuir los riesgos para quienes se dirijan a la Basílica de Guadalupe, así como para los automovilistas que circulen por las rutas de los contingentes.