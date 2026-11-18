Se busca impulsar el reclutamiento y la preparación de nuevos integrantes en áreas de inteligencia, comunicación y vigilancia

El Gobierno de Monterrey incorporó a 80 nuevos elementos a la Academia de Policía, entre cadetes de Policía de Proximidad y Guardia Auxiliar, así como operadores del sistema de radio y monitoreo del C4, quienes iniciaron su proceso de capacitación y formación para integrarse a las labores de seguridad y atención ciudadana.

A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y como parte de la estrategia Escudo, en el eje de Fortalecimiento y Dignificación Policial, el Municipio busca impulsar el reclutamiento y la preparación de nuevos integrantes en áreas de inteligencia, comunicación y vigilancia.

Cadetes y operadores inician su formación

Durante la ceremonia de bienvenida, el secretario de Administración, Marcelo Segovia, exhortó a los cadetes y operadores a asumir con responsabilidad el compromiso que representa formar parte de las instituciones encargadas de brindar seguridad y servicio a las familias regiomontanas.

"Los invitamos a que asuman esa responsabilidad que el día de mañana van a tener todos y cada uno de ustedes, con las familias de esta ciudad. "Y algo que nos pide el alcalde Adrián de la Garza es que cada acción que se haga sea con la calidad de vida que se merecen los ciudadanos de Monterrey, y ustedes fueron elegidos para eso al momento de que están ingresando a esta Academia para su formación", expresó.

Se busca impulsar el reclutamiento y la preparación de nuevos integrantes en áreas de inteligencia, comunicación y vigilancia.

Convocatoria de reclutamiento permanece abierta

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene abierta la convocatoria para quienes deseen integrarse a la corporación, tanto en las áreas operativas como en las de radio y monitoreo del C4. Las personas interesadas pueden solicitar informes al teléfono 81 5102 6750, extensiones 51, 52 y 53.