Monterrey impulsará centros públicos de mediación

El Cabildo de Monterrey autorizó un convenio con el Poder Judicial para fortalecer centros municipales de mediación y promover la cultura de paz

El Cabildo de Monterrey aprobó este viernes que el alcalde Adrián de la Garza Santos suscriba un convenio de colaboración con el Poder Judicial de Nuevo León para impulsar la creación y fortalecimiento de centros públicos municipales de mediación.

La propuesta fue presentada ante el pleno por el secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal, y recibió el voto favorable de todos los integrantes presentes.

El acuerdo establece las bases de coordinación entre ambas instituciones para que los centros puedan ser acreditados por el Poder Judicial y funcionen como espacios para aplicar y difundir mecanismos alternativos de solución de conflictos.

“Se autoriza al municipio de Monterrey (…) la suscripción del convenio de colaboración entre el municipio de Monterrey, Nuevo León y el Poder Judicial de Estado de Nuevo León, cuyo objeto es establecer las bases y mecanismos de coordinación en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de impulsar la creación y/o fortalecimiento de centros de mediación públicos municipales acreditados por el Poder Judicial del Estado, que permitan implementar y difundir los mecanismos alternativos en el municipio de Monterrey, Nuevo León, como coadyuvantes en la prevención y atención del delito, y fomento de la cultura de la paz”, leyó el funcionario.

Durante la sesión, regidores y síndicos destacaron que los mecanismos de mediación pueden contribuir a resolver de manera más rápida conflictos legales entre particulares, además de fomentar una cultura de paz.

El proyecto también contempla que estos mecanismos contribuyan a la prevención y atención del delito mediante alternativas para atender determinadas problemáticas antes de que escalen.

Monterrey cuenta con mediadores certificados

Como antecedente, el pasado 8 de noviembre, el Poder Judicial refrendó la certificación del centro de mediación de Monterrey, a través de la Dirección de Concertación Social de la Secretaría de Participación Ciudadana.

La administración municipal señaló además que actualmente es la única del estado que cuenta con ocho mediadores reconocidos y certificados por el Gobierno Federal.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó el dictamen para entregar el reconocimiento “Mujer que Inspira, María Elena Chapa Hernández” edición 2026 a cuatro mujeres.

La distinción busca reconocer sus trayectorias y aportaciones en diferentes ámbitos de la sociedad.

Finalmente, los integrantes del Cabildo aprobaron una propuesta para permitir al Gobierno municipal realizar intercambios de terrenos con particulares.

La medida tiene como objetivo facilitar el avance en la construcción del Circuito Vial El Huajuco.