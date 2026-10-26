Monterrey impulsa jornadas ambientales con adopción de árboles

Con esta edición, el programa suma más de 2 mil 800 árboles nativos entregados en adopción a través de sus jornadas anteriores

El Gobierno de Monterrey realizó dos jornadas ambientales para fomentar el cuidado de las áreas verdes, la adopción de árboles nativos y el aprovechamiento de residuos reciclables en distintos puntos de la ciudad.

A través de los programas “Adopta un Árbol MTY” y “Recicla y Resuelve”, el municipio promovió la participación ciudadana en acciones para fortalecer la cultura ambiental y avanzar hacia una ciudad más sostenible.

Entregan 400 árboles nativos en Campestre Mederos

En el Parque El Aeropuerto, ubicado en la colonia Campestre Mederos, se llevó a cabo la décima novena edición de “Adopta un Árbol MTY”, que contempló la entrega en adopción de 400 ejemplares nativos.

La jornada fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), mediante la Dirección General para un Desarrollo Verde. Personal municipal asesoró a los asistentes sobre las especies disponibles, las condiciones para plantarlas y los cuidados necesarios para su crecimiento.

Como parte de la actividad, los participantes firmaron cartas compromiso para asumir voluntariamente la responsabilidad de trasladar, plantar y mantener los árboles.

Con esta edición, el programa suma más de 2 mil 800 árboles nativos entregados en adopción a través de sus jornadas anteriores y su participación en otros eventos municipales.

Reciben residuos reciclables en Parque Centrika

De manera paralela, el Parque Centrika fue sede de una nueva jornada de “Recicla y Resuelve”, en la que participaron poco más de 100 personas mediante un sistema drive-thru que permitió entregar materiales reciclables directamente desde sus vehículos.

En la actividad colaboraron empresas y organizaciones especializadas en el aprovechamiento de distintos residuos:

PetStar: botellas de plástico y tapas.

botellas de plástico y tapas. Reciclaje Electrónico Avanzado: aparatos electrónicos.

aparatos electrónicos. Copamex: papel y cartón.

papel y cartón. Medios con Valor: envases de Tetra Pak, aceite doméstico y unicel.

envases de Tetra Pak, aceite doméstico y unicel. Owens-Illinois (OI): vidrio, ropa en buen estado y textiles.

Como incentivo, quienes entregaron sus materiales recibieron una planta nativa, con el propósito de vincular el reciclaje con el cuidado de la vegetación.

El municipio señaló que ambos programas buscan incrementar la cobertura vegetal, promover la separación de residuos y fomentar prácticas de consumo responsable, además de contribuir a la reducción de los impactos ambientales.

En las jornadas participaron Héctor Francisco Reyes López, director general para un Desarrollo Verde; Abraham Hernández, director para una Ciudad Verde, y Erika Morales Navarro, directora para Atención al Cambio Climático.

Las actividades forman parte del Pilar 3, Monterrey Sostenible, del Plan Municipal de Desarrollo. En particular, “Recicla y Resuelve” se vincula con el objetivo 21, la estrategia 21.1 y la línea de acción 21.1.3, orientados a impulsar la sostenibilidad mediante la educación y la responsabilidad ambiental.