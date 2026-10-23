Monterrey implementará operativo por festejos a San Judas Tadeo

El dispositivo se llevará a cabo del 24 al 28 de octubre en el centro de Monterrey, con la participación de 30 elementos de Policía y Tránsito y cierres viales

Con motivo de los festejos en honor a San Judas Tadeo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementará un operativo de seguridad y vialidad del 24 al 28 de octubre en la zona centro de la ciudad.

El dispositivo contará con la participación de 30 elementos de Policía y Tránsito, quienes estarán desplegados principalmente sobre la calle 5 de Mayo, entre Martín de Zavala y Porfirio Díaz, así como en vialidades aledañas al Santuario de San Judas Tadeo.

De acuerdo con la dependencia municipal, las acciones de vigilancia comenzarán la mañana de este sábado 24 de octubre, con la presencia de oficiales de distintos grupos operativos para brindar seguridad a los feligreses, vecinos y visitantes que acudan al recinto religioso.

Por su parte, la Dirección de Tránsito realizará cierres a la circulación en la calle 5 de Mayo y algunas calles adyacentes, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus recorridos y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

Recomiendan rutas alternas

Para quienes se dirijan hacia el centro de Monterrey, las autoridades sugieren circular por Martín de Zavala hacia el norte y posteriormente tomar Matamoros hacia el oriente.

En tanto, los conductores que transiten por Miguel Nieto y Ramón Corona hacia el sur deberán girar en Modesto Arreola hacia el oriente, continuar por Serafín Peña hacia el sur y posteriormente incorporarse a 5 de Mayo hacia el oriente.

La autoridad municipal informó que la circulación por la calle Washington hacia el poniente permanecerá abierta, por lo que los automovilistas podrán transitar por esta vialidad sin afectaciones derivadas del operativo.

Llaman a respetar las indicaciones viales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a los conductores a respetar los cierres y las indicaciones de los agentes de Tránsito, además de evitar estacionarse frente a cocheras o en lugares prohibidos.

También recomendó tener paciencia al circular por el sector, dar prioridad al paso de los peatones y, de ser posible, utilizar el transporte público o vehículos de aplicación para llegar al santuario.

Asimismo, pidió a las familias mantener de la mano a niñas, niños y adultos mayores durante los recorridos por la zona.

En caso de requerir apoyo, los ciudadanos podrán solicitar auxilio directamente a los policías y agentes viales asignados al operativo.

Las autoridades municipales señalaron que estas medidas tienen como objetivo mantener el orden, facilitar la movilidad y brindar condiciones de seguridad durante las celebraciones religiosas en honor a San Judas Tadeo.