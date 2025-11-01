Monterrey fortalece protección infantil y adolescentes

En la tercera sesión del SIPINNA, el municipio destacó avances y nuevas estrategias para garantizar entornos seguros y fortalecer a las familias regiomontanas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Gobierno de Monterrey, Adrián de la Garza, realizó este jueves la tercera sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con la participación de representantes de asociaciones civiles y funcionarios municipales comprometidos con la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Durante la reunión, el alcalde Adrián de la Garza reconoció el compromiso y la coordinación entre los distintos sectores para garantizar que este sector de la población se desarrolle en entornos armónicos, seguros y respetuosos de sus derechos fundamentales.

“Si tomamos en cuenta que la familia es la base de la sociedad y queremos que esté mejor, pues el planteamiento es ese: que todos nuestros esfuerzos económicos, de planeación y de estrategia vayan enfocados y centrados al fortalecimiento de las familias, de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes”, destacó el edil.

En su intervención, la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Monterrey, Gaby Oyervides González, presentó un informe sobre los avances y acciones implementadas para cumplir la misión del SIPINNA. Señaló que las políticas públicas impulsadas por la actual administración buscan garantizar de manera universal y especializada los derechos humanos de la infancia, tanto desde un enfoque de protección como de restauración.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Héctor Hugo Salinas Cerda, en su calidad de presidente de la Comisión de Educación, Esparcimiento, Deportes y Actividades Culturales, dio a conocer los avances en la agenda de inclusión y recuperación de espacios públicos, orientada a fomentar la convivencia segura y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, la directora general de Prevención del Gobierno de Monterrey, Mayela Quiroga, presentó los mecanismos de protección a la infancia rumbo al Mundial 2026, en el marco de los trabajos de la Comisión de Medidas Especiales, con el objetivo de garantizar entornos seguros durante los eventos de gran afluencia.

En representación de las organizaciones civiles, Angélica María Elizondo Riojas, de RENACE A.B.P., compartió las acciones y proyectos que la sociedad civil impulsa para fortalecer la atención y el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.