Monterrey equipa a Seguridad Vial para reforzar su labor

Las cuadrillas encargadas de los trabajos de señalización y semaforización recibieron camisas, uniformes completos, herramientas de trabajo y chalecos

Con el objetivo de dignificar y proteger el trabajo de quienes operan diariamente en la vía pública, el Gobierno de Monterrey realizó la entrega de nuevo equipamiento, uniformes y herramientas de trabajo al personal operativo de la Dirección de Seguridad Vial.

El acto de entrega se llevó a cabo en los patios de las oficinas de Tránsito y fue encabezado por la directora general de Movilidad y Espacio Público, Adriana Torres; el director de Movilidad Sostenible, Pablo Reyes; y el director de Seguridad Vial, Emmanuel Acevedo.

Durante la jornada, las cuadrillas encargadas de los trabajos de señalización y semaforización recibieron camisas, uniformes completos, herramientas de trabajo y chalecos dotados con material reflejante de alta visibilidad.

Los funcionarios destacaron que dotar de los insumos adecuados al personal operativo busca garantizar que desempeñen sus labores de manera adecuada, eficiente y, sobre todo, segura.

Las cuadrillas beneficiadas desempeñan tareas críticas para la movilidad de la capital regiomontana, entre las que destacan:

Gestión del tráfico: Instalación y supervisión de carriles reversibles.

Señalización: Colocación y mantenimiento de señalética vertical.

Mantenimiento vial: Pintura de cruces peatonales y áreas de resguardo.

Infraestructura: Mantenimiento preventivo y correctivo a la red de semáforos.

Al realizarse directamente en calles y avenidas de alto flujo vehicular, estas labores conllevan un riesgo constante. La incorporación de prendas con elementos reflejantes optimiza la visibilidad de los trabajadores en campo, previniendo accidentes y permitiendo agilizar las intervenciones de mantenimiento.

Con esta medida, impulsada a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, la administración municipal fortalece las capacidades técnicas del personal de infraestructura vial, en beneficio de la seguridad de peatones y automovilistas que transitan por la ciudad.