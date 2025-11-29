Monterrey entregó Tarjetas Regia Plus a más de dos mil mujeres

El municipio realizó una entrega masiva del apoyo y recordó que su uso debe apegarse a lineamientos que priorizan necesidades básicas.

El Gobierno de Monterrey realizó una entrega masiva de Tarjetas Regia Plus en un evento efectuado en el Parque España, donde más de dos mil mujeres recibieron este apoyo municipal. La actividad fue encabezada por el alcalde Adrián de la Garza y por su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF municipal.

Durante el acto, el alcalde afirmó que el programa no implica ningún costo para las beneficiarias y señaló que ninguna persona está autorizada a solicitar dinero o condicionar el acceso a la tarjeta. Indicó que el recurso está destinado a cubrir necesidades básicas en los hogares y reiteró que el municipio busca que las mujeres puedan fortalecer su economía y, en algunos casos, iniciar actividades productivas mediante créditos a la palabra cubiertos por la administración.

El secretario de Participación Ciudadana, Rafa Ramos, señaló que el uso de la tarjeta debe realizarse conforme a los lineamientos establecidos, ya que la adquisición de productos ajenos a la canasta básica o el uso indebido del apoyo podría derivar en la cancelación del beneficio. Explicó que la tarjeta está destinada a compras en supermercados, farmacias y establecimientos que ofrecen artículos de primera necesidad, excluyendo operaciones como retiros en cajeros o actividades de entretenimiento.

Al evento acudieron integrantes del gabinete municipal y funcionariado de distintas dependencias, así como legisladoras locales y federales que acompañaron la entrega. La administración informó que continuará con la distribución del programa conforme al padrón vigente y a los criterios establecidos para las beneficiarias.