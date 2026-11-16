La Secretaría de Servicios Públicos realizó la intervención integral de este espacio, que tiene una extensión superior a los 200 metros

Monterrey entregó un andador rehabilitado que conecta las colonias Nogales de la Sierra y Ampliación Nogales, al sur de la ciudad, como parte del programa "Sendero Seguro", enfocado en mejorar la seguridad, accesibilidad y movilidad peatonal.

El espacio de más de 200 metros fue intervenido mediante el programa Sendero Seguro, con trabajos de alumbrado, instalación de barandales, escalones y bancas para facilitar el tránsito de más de 500 familias.

La Secretaría de Servicios Públicos realizó la intervención integral de este espacio, que tiene una extensión superior a los 200 metros y busca beneficiar a más de 500 familias de la zona.

Los trabajos fueron supervisados por el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, quien explicó que, debido a la pronunciada pendiente del camino, se realizaron adecuaciones para facilitar el ascenso y descenso de los peatones, además de incorporar espacios de descanso.

Instalan alumbrado, barandales y escalones

Entre las acciones realizadas destaca la instalación de nueve postes de alumbrado, barandales, escalones, bancas y juegos recreativos reciclados.

También se llevaron a cabo labores de limpieza, poda, deshierbe y retiro de vegetación que invadía los costados del camino. Además, se colocaron bolardos en uno de los accesos para evitar que los vehículos se estacionen sobre el andador.

“Estaba básicamente invadido el andador por hierba en ambos lados e hicimos poda, retiramos todo este producto vegetal que se deriva de estas actividades. Estuvimos aquí delineando el andador, instalando barandales, escalones y algunas bancas; también colocamos un resbaladero. Se instalaron como lo dije hace un momento, nueve postes, está totalmente iluminado. Ya se instalaron también unos bolardos en uno de los extremos para evitar que se estacionen vehículos sobre el andador”, explicó Salinas.

El funcionario agregó que la intervención respondió a una petición de los propios habitantes, quienes plantearon la necesidad de recuperar este espacio a través de las redes sociales.

Vecinas reconocen mejoras en el andador

Habitantes de la zona reconocieron los trabajos de limpieza, la conclusión de los escalones, la instalación de barandales y el nuevo alumbrado, al considerar que facilitarán el desplazamiento, particularmente para quienes utilizan carriolas o necesitan apoyo para recorrer la pendiente.

“Pues que la limpieza más que nada, ¿verdad? Para que pueda transitar la gente; los escalones, los completaron para poder bajar bien la rampa, para las personas que bajan con sus carriolas. El alumbrado, que da más seguridad, ¿verdad? Todo eso. Y le damos las gracias al señor Adrián de la Garza por escuchar nuestras peticiones”, expresó Josefina Banda Mireles.

Por su parte, Leonor Samaniego Salas destacó que los barandales y los escalones permitirán a los vecinos desplazarse con mayor seguridad.