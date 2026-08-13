Monterrey destina 30 mdp a la entrega de útiles escolares

Por: David Cázares 11 Agosto 2026, 14:25 Compartir

El alcalde Adrián de la Garza arranca la entrega de 65 mil paquetes de útiles escolares gratuitos para estudiantes en Monterrey.

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El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, inició con la entrega de 65 mil paquetes de útiles escolares para alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Con una inversión de 30 millones de pesos, las mochilas repartidas incluyen todo lo requerido por la lista oficial de la Secretaría de Educación Pública. “Que la falta de útiles no sea un pretexto de deserción escolar porque hay mucha documentación de que las niñas y niños que no cumplen con sus útiles se desaniman. Este es un programa para el fortalecimiento del desarrollo de la educación y la preparación para la Ciudad de Monterrey”, destacó el presidente municipal. Son en total 11 sedes de atención donde las familias podrán inscribirse para recibir el beneficio de forma gratuita. Para acceder a los paquetes es necesario Un comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Copia de identificación oficial de la madre, padre o tutor.

Copia de la boleta de calificación; y copia del CURP del estudiante. Denominada “Útiles, Útiles”, la estrategia inició en el Gimnasio Monterrey 400 con la participación de la presidenta honoraria del DIF, Gaby Oyervides. En esa sede en particular, las atenciones serán hasta el 12 de agosto de 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.