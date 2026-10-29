Monterrey desplegará 150 policías por festejos de Halloween

Como parte de la estrategia institucional "Escudo", el dispositivo contará con la participación de oficiales de diferentes sectores

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los menores y adultos que saldrán a las calles a celebrar la tradicional Noche de Brujas, la Policía de Monterrey implementará un operativo preventivo especial que desplegará a cerca de 150 elementos en diversas colonias de la ciudad.

Como parte de la estrategia institucional "Escudo", el dispositivo contará con la participación de oficiales de diferentes sectores, el grupo motorizado y Cadetes de la Academia Municipal. La prioridad de las autoridades locales es evitar cualquier situación de riesgo y garantizar que las festividades transcurran en un ambiente seguro y ordenado.

El llamado principal: Respetar los horarios

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey hizo un llamado enfático a los padres de familia para no salir a las calles a pedir dulces después de las 10:00 de la noche, una medida clave para prevenir incidentes viales o de seguridad.

Asimismo, las autoridades emitieron un exhorto dirigido a los jóvenes y adultos que planean salir a divertirse durante este fin de semana, pidiéndoles hacerlo de forma ordenada, respetando los reglamentos de seguridad y tránsito, sin alterar el orden público ni causar daños a propiedades de terceros.

Manual de seguridad para la Noche de Brujas

Para quienes planean participar en los festejos, la corporación regiomontana compartió una serie de recomendaciones esenciales divididas para peatones y automovilistas:

Para quienes salen a pedir dulces:

Acompañamiento: Un adulto debe estar con los menores en todo momento y no soltarlos de la mano.

Un adulto debe estar con los menores en todo momento y no soltarlos de la mano. Rutas seguras: Realizar recorridos cortos, preferentemente en grupos de familiares o amistades, y evitar zonas con poco tránsito.

Realizar recorridos cortos, preferentemente en grupos de familiares o amistades, y evitar zonas con poco tránsito. Precaución vial: Cruzar las calles con total cuidado y atención.

Cruzar las calles con total cuidado y atención. Convivencia pacífica: Respetar a terceros; no insultar ni causar daños en fachadas o vehículos si las personas deciden no regalar dulces.

Respetar a terceros; no insultar ni causar daños en fachadas o vehículos si las personas deciden no regalar dulces. Salud: Revisar minuciosamente los dulces antes de que los niños los consuman.

Para los automovilistas:

Bajar la velocidad: Conducir con extrema precaución al interior de las colonias y respetar la prioridad de los peatones.

Conducir con extrema precaución al interior de las colonias y respetar la prioridad de los peatones. Cero tolerancia: No conducir bajo los influjos del alcohol y estacionarse únicamente en los lugares permitidos.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que cualquier situación de peligro, incidente o conducta sospechosa debe ser reportada de inmediato a los servicios de emergencia o de atención ciudadana 072.