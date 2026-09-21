Monterrey conmemora 430 años de historia y tradición

Pese al repoblamiento encabezado por Diego de Montemayor, el asentamiento permaneció durante años con apenas unas cuantas construcciones.

Antes de que Monterrey fuera colonizado por los españoles, grupos nómadas y seminómadas como los rayados, borrados, hualahuises y pescadores habitaban el noreste del territorio que actualmente comprende México.

Sin embargo, la historia de la región comenzó a transformarse con las exploraciones españolas. En 1572, Luis de Carvajal de la Cueva recibió la encomienda de encontrar una ruta que permitiera trasladar los minerales de Mazapil hacia Tampico sin tener que regresar al centro del territorio.

De acuerdo con el historiador Óscar Tamez, fue Carvajal de la Cueva quien encontró el paso hacia el Valle de Extremadura y posteriormente recibió las facultades para ordenar la creación de poblaciones en el Nuevo Reino de León.

Fue así como Gaspar Castaño de Sosa recibió la instrucción de establecer la Villa de San Luis de los Ojos de Santa Lucía, asentamiento que Tamez identifica como la única fundación de lo que posteriormente se convertiría en Monterrey.

“El que hizo las cosas bien con papelito en mano, porque él tenía la capitulación, digamos, tenía la escritura que lo acreditaba como gobernador y tenía las órdenes, las facultades para ordenar fundaciones, fue Luis de Carvajal”, explicó.

Luis de Carvajal y el Nuevo Reino de León

Carvajal de la Cueva —sin la “y” entre sus apellidos, como puntualizó el historiador— tuvo un papel fundamental en la exploración y poblamiento del noreste.

En 1579, el rey Felipe II le otorgó la capitulación del Nuevo Reino de León, documento que le daba facultades como gobernador y le permitía ordenar la fundación de pueblos, villas y ciudades.

Durante este proceso surgieron asentamientos como la Villa de San Luis de los Ojos de Santa Lucía y la Villa de León, esta última ubicada en lo que actualmente es Cerralvo.

Tamez también atribuye a Carvajal la denominación de algunos de los sitios más representativos de la región, entre ellos el río Santa Catarina, el Cerro de la Silla y el Cerro de las Mitras.

¿Alberto del Canto fundó Monterrey?

Una de las versiones que han permanecido a lo largo de los años atribuye a Alberto del Canto una fundación previa de Monterrey. Sin embargo, Tamez cuestiona esta interpretación al considerar que no existe documentación suficiente que la sustente.

El historiador explicó que parte de esta versión surgió a partir del llamado “Documento del Parral”, relacionado con un litigio territorial ocurrido décadas después de los acontecimientos.

Para Tamez, este documento no permite acreditar una fundación de los Ojos de Agua de Santa Lucía por parte de Alberto del Canto.

De esta manera, sostiene que la única fundación fue la realizada por Gaspar Castaño de Sosa, bajo las órdenes de Luis de Carvajal de la Cueva, entre finales de 1582 y principios de 1583.

Diego de Montemayor reedificó Monterrey

Otra de las figuras centrales en la historia regiomontana es Diego de Montemayor, tradicionalmente reconocido como fundador de Monterrey el 20 de septiembre de 1596.

No obstante, Tamez establece una diferencia: lo ocurrido aquel día habría sido una reedificación o repoblamiento, pues anteriormente ya había existido la Villa de San Luis.

“Diego de Montemayor vendrá a repoblar, reedificar una ciudad que había sido abandonada porque el Virrey ordenó sacar a los soldados y los nativos, los indígenas que estaban peleados con los pobladores, porque los pobladores aquí los maltrataban”, señaló.

Años después, Montemayor regresó para poblar nuevamente el lugar, ahora bajo el nombre de Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey.

Martín de Zavala dio impulso al desarrollo de la región

Pese al repoblamiento encabezado por Diego de Montemayor, el asentamiento permaneció durante años con apenas unas cuantas construcciones.

De acuerdo con Tamez, sería hasta la llegada de Martín de Zavala cuando la región experimentaría un mayor impulso.

“Ese es el momento en que se va a dar el poblamiento, un poblamiento que va a mantenerse hasta 1626 de unas cuantas chozas; el que verdaderamente viene a darle impulso a desarrollar esta región es Martín de Zavala”, explicó.

De esta manera, el historiador distingue tres momentos fundamentales: la fundación ordenada por Luis de Carvajal y realizada por Gaspar Castaño de Sosa, la reedificación encabezada por Diego de Montemayor y el posterior impulso de la región con Martín de Zavala.

A 430 años de la fundación de Monterrey

Este 20 de septiembre, Monterrey conmemora 430 años del acontecimiento de 1596 que tradicionalmente se reconoce como su fundación.

Sin embargo, para Tamez, conocer la historia de la ciudad implica revisar los documentos y las nuevas investigaciones que han permitido cuestionar algunas de las versiones transmitidas durante generaciones.

El historiador destacó que la historia, al igual que otras disciplinas, se encuentra en constante revisión conforme aparecen documentos y nuevas investigaciones, por lo que llamó a divulgadores y creadores de contenido a consultar fuentes actualizadas antes de reproducir versiones sobre el pasado de Nuevo León.

“La historia como ciencia está sujeta a revisionismos, actualizaciones, a cambios, a innovaciones”, señaló.

Así, a más de cuatro siglos del nacimiento de Monterrey, su historia continúa siendo objeto de investigación y debate. Mientras el 20 de septiembre permanece como la fecha emblemática de su conmemoración, los documentos permiten reconstruir un proceso mucho más amplio, marcado por exploraciones, fundaciones, abandonos, repoblamientos y el posterior desarrollo de una ciudad que se convertiría en una de las más importantes del norte de México.