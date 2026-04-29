Monterrey compra 28 casas para transformar rotonda Llave de Oro

Adrián de la Garza subrayó que las adquisiciones se han realizado con base en el valor comercial, descartando que se trate de expropiaciones

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El municipio de Monterrey ha concretado la compra de 28 de las 61 viviendas ubicadas en la rotonda de Llave de Oro, al poniente de la ciudad, como parte del proyecto de circulación en la avenida Paseo de los Leones, así lo informó el alcalde, Adrián de la Garza, quien destacó que se busca iniciar lo antes posible con la demolición de los inmuebles y las adecuaciones viales.

“Son las primeras 28, obviamente hay más vecinos que se han acercado donde estamos haciendo este proceso para poder dar una vialidad más segura a la ciudad, sobre todo al norponiente, que es la avenida Leones. Esperamos que en las próximas semanas se puedan agregar aún más y empezar ya a la brevedad posible con la adecuación vial y con poder quitar las casas de esta rotonda”, explicó de la Garza.

El alcalde subrayó que las adquisiciones se han realizado con base en el valor comercial de las propiedades, descartando que se trate de expropiaciones a precios catastrales.

“Un punto importante es que no se trata de una expropiación a valor catastral, estamos pagando arriba del valor catastral, estamos pagando un valor comercial”, dijo.

Asimismo, indicó que más propietarios han mostrado interés en vender sus viviendas, lo que permitirá que el terreno pase gradualmente a manos del municipio.

“Ya se hicieron promesas de compra-venta después de las primeras, entonces ya vino el pago que es lo que estamos haciendo es este momento y al momento del pago, obviamente se firman las escrituras”, señaló.

De acuerdo con el munícipe, la mayoría de los habitantes está de acuerdo con el proyecto, pese a que implica la desaparición de viviendas familiares.

“La mayoría, cerca del 95 % de regiomontanos comprometidos, están conformes”, agregó.

Cabe recordar que el pasado 30 de marzo, el Cabildo de Monterrey aprobó por unanimidad la compra de las 61 viviendas que integran la rotonda. Según la Dirección de Patrimonio de la Tesorería Municipal, el costo de los inmuebles oscila entre 3 millones 200 mil y 6 millones 880 mil pesos, dependiendo de la superficie de construcción de cada predio.