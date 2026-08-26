Monterrey celebra a sus adultos mayores con 'Regios de Oro'

Monterrey realizó la segunda edición de “Regios de Oro”, celebración que reunió a alrededor de 2 mil 500 personas adultas mayores para reconocer su trayectoria

El Gobierno de Monterrey realizó la segunda edición de “Regios de Oro”, celebración que reunió a alrededor de 2 mil 500 personas adultas mayores para reconocer su trayectoria, experiencia y aportación a las familias y a la comunidad regiomontana.

El alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, encabezaron el festejo, en el que las y los asistentes disfrutaron de música, regalos, convivencia y diversas actividades.

Uno de los momentos principales fue la coronación de María Eugenia Alanís Morales como Reina de todos los Centros DIF de Monterrey, reconocimiento a su participación en los espacios de convivencia y bienestar del DIF Municipal.

Durante el evento, De la Garza destacó la importancia de las personas adultas mayores en la construcción de la ciudad y reconoció el legado que han dejado a las nuevas generaciones.

“Les quiero agradecer, reconocer y valorar todo el esfuerzo que han hecho por sus familias, por su comunidad”, expresó el alcalde.

Coronan a reinas de las Casas Club

Como parte de la celebración también fueron coronadas las reinas de las Casas Club de las Personas Adultas Mayores, quienes recibieron el reconocimiento de autoridades y compañeros.

La fiesta estuvo amenizada por La Gran Orquesta de Monterrey y posteriormente por La Internacional Sonora Dinamita de Eddy Guerra, agrupaciones que pusieron a bailar a los asistentes.

Además de la música, las personas participantes recibieron regalos y disfrutaron de distintas sorpresas preparadas especialmente para la celebración.